Neuville sluit weekend om snel te vergeten af op zesde plaats in Sardinië Redactie

16 juni 2019

18u39

Bron: Belga 0 Autosport De Rally van Sardinië werd een tegenvaller voor Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. De laatste zes jaar stond het duo vijf keer op het podium waaronder zelfs twee keer (2016 en 2018) op het hoogste schavotje. Een zege of een podium zat er dit weekend niet in. Neuville en Gilsoul moeten tevreden zijn met de zesde plaats.

"Dit was absoluut niet het weekend dat we verwacht hadden", bekent Thierry Neuville. "Een combinatie van een slechte bandenkeuze en miscommunicatie zorgde ervoor dat we de hele tijd hebben moeten achtervolgen. Op geen enkel moment hebben we een rol van betekenis kunnen spelen. We zijn nooit in de strijd betrokken geweest. Het kwam er enkel op aan om proberen de schade te beperken. We moeten het als 'een van die weekends' klasseren en proberen terug te vechten in Finland. Tijdens de powerstage hebben we zo hard als mogelijk gereden. Meer zat er niet in. Mijn felicitaties voor Dani Sordo. We werken nu zes jaar samen. Het is fantastisch om hem en zijn corijder Carlos hun eerste zege te zien halen voor ons team.”