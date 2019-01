Neuville sluit derde dag in Rally van Monte Carlo af op minder dan vijf seconden van leider Ogier



MH

26 januari 2019

15u41

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) hebben de derde wedstrijddag van de Monte Carlo respectievelijk als eerste en tweede afgesloten. Het verschil tussen leider Ogier en eerste achtervolger Neuville bedraagt slechts 4.3 seconden. Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) is opgeschoven naar de derde plaats. Hij moet morgen vooral rekening houden met een opzittende Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). De Est won vandaag alle vier de klassementsritten.

Tänak is de man van de derde wedstrijddag. Na vier ritzeges is de Est opgeschoven van de achtste naar de vijfde plaats, vormt hij een reële bedreiging voor teamgenoot Latvala (Toyota Yaris WRC) en heeft hij zelfs nog uitzicht op het podium. Het verschil tussen de derde plaats van Loeb en Tänak bedraagt slechts 17.3. Voor eindwinst lijkt Tänak uitgeschakeld, al weet je in de Monte Carlo nooit wat er kan gebeuren. Zeker niet met een dubbele doortocht op de Col de Turini.

In normale omstandigheden strijden Ogier en Neuville voor de eindzege. Beide heren blijven in elkaars buurt en worden gescheiden door slechts 4.3 seconden, een te verwaarlozen verschil. In de laatste rit van de dag gingen beide rijders voor het eerst echt voluit in de aanval en ook toen was het verschil slechts 0.2 seconden in het voordeel van Ogier. Het is een voorproefje voor wat ons zondag te wachten staat. Wint Sébastien Ogier voor de zevende keer in zijn carrière, de zesde opeenvolgende keer, de Monte Carlo of doorbreekt Neuville de hegemonie van Franse winnaars?

De eerste rit vanochtend eiste meteen enkele slachtoffers. Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) gleed bij het overschrijden van de flying finish in de berm en verloor daarbij zijn linkerachterwiel. Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) moest zijn wagen met technische problemen aan de kant zetten. Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) gleed in de tweede rit van de dag van de baan en moest eveneens opgeven.

Guillaume de Mevius en Martijn Wydaeghe (Citroën C3 R5) profiteerden van al die pech en zijn opgeschoven naar de tiende plaats algemeen, de tweede plaats in WRC2. Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) is intussen uit de wedstrijd verdwenen. In de elfde rit van de rally, de derde van de dag, ging hij van de baan en beschadigde hij de ophanging.

De deelnemers en teams verlaten deze namiddag Gap met eindbestemming Monaco, waar morgen nog vier klassementsritten gereden worden, waaronder de dubbele doortocht op de Col de Turini. De Monte Carlo eindigt zondagnamiddag met de powerstage.