Neuville schuift op naar derde plaats in Rally van Zweden, Tänak blijft leider

17 februari 2019

09u04

In de Rally van Zweden is Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) vanmorgen opgeschoven naar de derde plaats. Met nog twee ritten te rijden heeft de Belg 2.5 seconden achterstand op nummer twee Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) blijft leider.

Er waren opnieuw winterse omstandigheden met besneeuwde wegen in de Rally van Zweden. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) was de snelste in de op twee na laatste klassementsrit van Likenäs. Thierry Neuville reed de vierde tijd in de openingsrit van de dag. De Belg was daarmee 0.2 trager dan Lappi, die in de stand tweede blijft, maar 6.6 sneller dan Mikkelsen, die naar de vierde plaats zakte. Neuville schoof in de stand op naar de derde plaats.

"Ik kan niet meer doen dan dit. Sneller lukt me niet. Ik zit op het maximum van het kunnen van de wagen", zei Neuville bij aankomst. Ott Tänak reed de vijfde tijd en controleert de wedstrijd. Hij heeft 53.4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Lappi. Er staan nog twee ritten op het programma. De rally eindigt kort na de middag met de powerstage.