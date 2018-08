Neuville schuift op naar derde plaats in Rally van Duitsland, Tänak aan de leiding Redactie

17 augustus 2018

13u45

Halfweg de eerste volledige wedstrijddag van de Rally van Duitsland staat Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De Est won twee van de drie klassementsritten en heeft in de stand 7.2 seconden voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 10.9.

Net zoals in Finland staat er ook in Duitsland voorlopig geen maat op Ott Tänak. Tussen de wijngaarden imponeerde de Est eens te meer. Ogier en Neuville hebben voorlopig geen antwoord op de leider. Neuville ging vandaag als eerste de baan op met in zijn koffer twee reservewielen, eentje meer dan Ogier en Tänak. Aan de finish van de tweede klassementsrit van de dag lag er een plasje olie op het wegdek afkomstig van de wagen van Neuville. Op weg naar de volgende rit werkte de Belg aan zijn Hyundai.

"Alles is in orde. De wagen is goed", aldus Neuville. "Er was een klein olielek, maar alles is nu in orde. Tijdens de vorige rit kwam er wat olie op de voorruit, maar ik had er niet veel hinder van. Ik heb meer last van het stof op de weg waardoor ik weinig grip heb. Ik rijd echt heel hard, maar de tijden volgen voorlopig niet."

Jourdan Serdiridis en Frederic Miclotte (Ford Fiesta WRC) kwamen tijdens de tweede rit van de dag in een fikse regenbui terecht terwijl hun wagen op slicks stond. Het duo verloor er aardig wat tijd en staat na drie ritten op de 29ste plaats. Iets verderop staat de debuterende Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5). Na drie ritten staat hij op de 32ste plaats.