Neuville recht de rug in Monte Carlo en komt op 6,4 seconden van leider Evans Joost Custers

25 januari 2020

21u20 0 Rally Onze landgenoot Thierry Neuville heeft in zijn Hyundai I20 WRC deze namiddag de beide proeven in de 88ste Rally van Monte Carlo gewonnen, nadat hij deze ochtend ook al een proef won. Drie op vier dus voor Neuville vandaag en daarmee komt hij terug tot op 6,4 seconden van leider Elfyn Evans, die in zijn Toyota Taris WRC terug leider is. De nummer twee van Toyota, Sébastien Ogier, heeft nog anderhalve seconde bonus op Neuville. De WRC-karavaan zakt nu af naar Monaco.

“Beter kon gewoon niet”, vertelde Neuville na zijn schitterende namiddag. “Ik heb alles gegeven en we hebben risico’s genomen op erg slipperige wegen. We zijn erg tevreden, want we doen mee voor de zege morgen! We hebben ook continu nog ons notasysteem verbeterd en dat gaf duidelijk meer vertrouwen.” Dat de wegen er verschrikkelijk verraderlijk bijlagen was een understatement. Modder en smeltwater, samen met heel wat gravel maakte het heel moeilijk.

Thierry Neuville is de enige man die de beide Toyota-rijders nog een strobreed in de weg kan leggen en met amper zes seconden achterstand en nog meer dan 60 kilometer tegen de chrono, kan alles nog. Onze landgenoot was er vorig jaar al heel dicht bij toen hij op twee seconden van de zege en winnaar Ogier strandde. Morgen (zondag) staan er dus nog vier proeven op het menu, waaronder tweemaal de legendarische Turini.

Nog van Belgische zijde was er in de slotproef een prachtige elfde tijd overall en beste chrono in WRC3 van Grégoire Munster, die in zijn Skoda nog steeds meespeelt voor de podiumplaatsen. In WRC2 staat Renaud Jamoul (Ford Fiesta) als corijder van de Franse belofte Adrien Fourmaux, als voorlopige derde met één been op het podium.