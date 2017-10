Neuville pas zevende in Groot-Brittannië, Evans op kop PL

14u19

Thierry Neuville (Hyundai) staat halverwege de tweede dag van de Rally van Groot-Brittannië, de twaalfde en voorlaatste manche van het WRC-kampioenschap, op een teleurstellende zevende plaats. De leidersplaats is na vier klassementsritten voor de Welshman Elfyn Evans (M-Sport/Ford). Later op de dag volgen nog drie klassementsproeven.

Evans, die vooraf voor eigen volk tot de favorieten werd gerekend omwille van zijn speciaal voor deze rally gefabriceerde DMACK-banden, telt een voorsprong van 6,7 seconden op zijn Estse ploegmakker Ott Tänak en 16 seconden op zijn landgenoot Kris Meeke (Citroën). Neuville volgt op 29,5 seconden. De Belg stond donderdag na de eerste klassementsrit derde, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden na een minuut te laat te zijn doorgekomen aan een controlepunt. In de drie klassementsritten van deze voormiddag eindigde hij achtereenvolgens achtste, tweede en derde.



De Fransman Sébastien Ogier, die in Groot-Brittannië dit weekend zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel kan vieren, staat momenteel vierde op 16,4 seconden. Ogier telt in de WK-tussenstand respectievelijk 37 en 38 punten voorsprong op Tänak en Neuville. Een zege of een voorsprong van 31 punten in het klassement volstaat voor Ogier om zondag de wereldtitel te pakken. De Rally van Groot-Brittannië telt in totaal 21 klassementsritten en 304,36 km tegen de chrono. De laatste rally van het seizoen is de Rally van Australië (16-19 november).