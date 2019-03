Neuville pakt de leiding in Rally van Corsica: “Ik kan voluit aanvallen”

MH

30 maart 2019

18u55

Bron: Belga 0 Rally Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na afloop van de tweede wedstrijddag aan de leiding in de rally van Corsica. De Belg heeft 4.5 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) is opgeschoven naar de derde plaats en volgt op 44.8 van Neuville.

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is de grote pechvogel van de dag. De Est reed deze namiddag lek en verloor behalve twee minuten ook nog eens de koppositie. Tänak sloot de tweede dag af als zesde.

De eerste ronde van drie klassementsritten baarde een muis op de langste dag van de rally van Corsica. Deze namiddag stond dan weer bol van spanning en onverwachte wendingen. In de voorlaatste rit reed Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) lek. Niet veel later overkwam zijn teamgenoot en leider Tänak hetzelfde. De Est moest zijn wagen aan de kant zetten om het wiel te vervangen. Tänak verloor twee minuten op ritwinnaar Neuville, die opschoof naar de tweede plaats. Elfyn Evans was na de pech van Tänak de nieuwe leider.

In de slotrit ontbond Thierry Neuville zijn duivels. “Ik probeer goed te rijden. We hebben een missie en dat is foutloos blijven. Ik had een goed gevoel in de wagen en kon voluit aanvallen.” Neuville wist toen nog niet dat Elfyn Evans 16 seconden en de leiding zou verliezen. “Ik weet niet wat er gebeurde. Ik reed een goede en foutloze rit”, zei Evans enigszins verbaasd aan de finish.

Sébastien Ogier reed in de 47,18 km lange slotrit 3.1 seconden trager dan Neuville en was eerder ontgoocheld omdat hij halfweg de rit plotseling met een motorprobleem geconfronteerd werd. De Fransman schuift in de stand één plaats op van vier naar drie, ten nadele van Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC).

Met nog twee klassementsritten voor de boeg op morgen ziet het er goed uit voor Thierry Neuville, die deze wedstrijd in het verleden al twee keer won. De eerste keer was in 2011 toen de wedstrijd nog deel uit maakte van het IRC. De tweede keer was in 2017 aan het stuur van een Hyundai. De rally van Corsica eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u15.