Neuville over WK-concurrent: "Hij is niet mijn beste vriend, we kunnen hem aan" Joost Custers

28 juni 2019

14u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rally Thierry Neuville vertoeft op dit moment in Ieper en de rallyvedette sprak voor de grootste Belgische race over het resterende WK en de toekomst.

Over Sébastien Ogier

“Niet mijn beste vriend, maar hij zal de grootste tegenstander blijven voor de titel. Hij heeft een enorm rally-inzicht en een gigantische ervaring, maar anderzijds is hij onder druk te komen staan en hij maakt dus ook fouten. We kunnen hem aan. Mijn relatie zal echter nooit een zijn om op vakantie te gaan.”

Over De Hyundai i20 WRC

“De auto krijgt binnenkort een mooie update, vooral aerodynamisch, en na 1 juli weten we wat het zal geven, want dan starten de testen voor Finland. Onze wagen is een troef in de titelstrijd vanwege de consistentie en de betrouwbaarheid. De testen voor Duitsland volgen na Finland.”

Over de titel

“Ik zou ook zeer gelukkig zijn met de bekroning bij de constructeurs, maar een rijdertitel blijft voor ons (Gilsoul en Neuville zelf, red.) een individuele bekroning. Het team hecht uiteraard veel belang aan de merkentitel en de inspanningen van het team bewijzen dat ook. Eén van de twee titels halen is een must, maar we willen natuurlijk meer.”

Over Ieper

“We hebben hier erg veel fans, de mensen laten geen mogelijkheid liggen om met ons op de foto te kunnen. Het is indrukwekkend. Maar het is goed voor Hyundai uiteraard!”

Over de tweede helft van het seizoen

“In Finland zal Toyota erg sterk zijn, Duitsland daar heeft iedereen kansen. Turkije zou onze wagen zeer goed moeten liggen, al hebben de anderen ook progressie gemaakt. Wales is weer een open wedstrijd, Spanje en Australië daar is de startorde belangrijk.”