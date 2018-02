Neuville op zucht van zege in Zweden: "We moeten consolideren en winnen" Joost Custers

18 februari 2018

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Auto- en Motorsport De rally van Zweden staat voor zijn ontknoping. Na de dubbele passage deze ochtend op Likenas, rest er de deelnemers enkel nog de 9,5 kilometer lange Power Stage Torsby 2. Thierry Neuville gaat als leider die laatste proef in, nadat hij deze ochtend zijn leidersplaats met verve verdedigde. Indien Neuville wint, wordt hij in principe ook de nieuwe WK-leider.

Ott Tänak en Essa Lappi wonnen de proeven deze ochtend, maar dat is enkel van belang in de strijd voor de ereplaatsen. Want vooraan leidt Neuville dus, onder meer met een knappe tweede plaats op Likenas 2, waar hij zijn voorsprong op Craig Breen (Citroën) op 16,2 seconden bracht. Neuville’s teamgenoot Andreas Mikkelsen volgt op 29,6 seconden en lijkt dus niet meer in de running voor de zege.

“Ik ga de laatste proef geen gekke dingen meer doen, we moeten consolideren en winnen”, aldus Neuville aan de finish van de voorlaatste KP van de rally. “We mogen een seconden per kilometer verliezen en dus gaan we behoudend rijden.”