Neuville op kop in Catalonië, Tänak nog geen wereldkampioen JCA

26 oktober 2019

13u19 0 Autosport Thierry Neuville is in Spanje de nieuwe leider in de WK-rally. Voorlopig houdt de Belg in de Hyundai zijn titelhoop zo levend. Tänak is vierde na de eerste lus van vandaag en de Est is zo nog geen wereldkampioen.

In Spanje staan vandaag twee lussen van drie ‘echte’ asfaltproeven op het menu, terwijl de dag in het badstadje Salou wordt afgesloten met een showproef van twee kilometer. Alles samen moeten de deelnemers iets meer dan 122 kilometer tegen de chrono afwerken. De dag startte prima voor Thierry Neuville met twee snelste tijden, waarmee de Belg meteen de eerste plaats in het klassement opeiste, met zijn teamgenoten bij Hyundai, Sébastien Loeb en Dani Sordo, achter hem. Ondertussen crashte Kris Meeke (Toyota) in KP8 waarmee Hyundai een bijzonder goede zaak in het WK voor constructeurs zou kunnen doen. Ook Takamoto Katsuta (Toyota) verdween uit de top-10 met technische problemen. Hoe dan ook Tänak is nu vierde en dat is onvoldoende om wereldkampioen te worden in Spanje, maar de Est liet in de laatste proef van de ochtend zien dat hij zich niet bij een vierde plaats neerlegt.

Thierry Neuville was tevreden met zijn ochtend: “Ik had geen remmen meer in het tweede deel van de laatste proef, het is tijd dat we naar de service kunnen.” Neuville leidt dus, met 11,4 seconden bonus op Sébastien Loeb en 16,8 seconden op Dani Sordo.Tänak telt een achterstand van 26,6 seconden. Achter Hyundai en de resterende Toyota, volgen de beide Ford Fiesta WRC van Elfen Evans en Teemu Suninen, terwijl Sébastien Ogier (Citroën) al opgeschoven is naar de achtste plek en dus ook weer minimum vier punten scoort in het WK.

Guillaume de Mevius (Citroën) is nu tiende in WRC2. Deze namiddag staan dezelfde drie proeven op het menu, met de showproef in Salou om 17u30.