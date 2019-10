Neuville nog steeds leider in Catalonië, Tänak rukt op JCA

26 oktober 2019

Vier op rij: dat is wat Ott Tänak antwoordde op de twee beste chrono’s van Thierry Neuville eerder vandaag. De Estse kandidaat op de wereldtitel komt in zijn Toyota Yaris WRC dichter en dichter bij zijn ultieme doel. 2,9 seconden scheidt hem immers nog van de tweede plaats van de Spaanse Hyundai-rijder Dani Sordo en 1,4 seconde van Sébastien Loeb die nu derde is. Vooraan leidt Thierry Neuville relatief stevig, maar dat is onvoldoende om de WK-hoop levend te houden als Tänak naar de tweede plaats oprukt. Het verschil tussen Neuville en Tänak bedraagt 23,5 seconden.

De namiddag ging dus naar Tänak, terwijl Neuville zijn leidersplaats vasthield. “Ott pusht en dan kan je daar weinig aan doen. De aerodynamica van de Toyota is onaantastbaar. We blijven vooraan en ik ben dan ook zeer tevreden. Ik weet wel niet of Dani (Sordo) Ott kan afhouden.” Neuville is dus realistisch en focust op de zege in Spanje.

Vandaag staat nog een korte showproef op het programma, morgen staat nog 66 kilometer tegen de chrono op het menu.