Neuville nieuwe WK-leider na winst Rally van Portugal XC

20 mei 2018

14u26

Bron: Belga 7 Auto- en Motorsport Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen. Onze landgenoot finishte in de slotrit op de tweede plek en verzekerde zich zo van de eindzege. De 29-jarige Oostkantonner wordt ook de nieuwe WK-leider.

Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) eindigde als tweede en pakte zijn eerste podium van het seizoen. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) eindigde als derde en staat voor het eerst in zijn carrière op het podium van een WK rally.

Thierry Neuville begon matig aan de WK rally van Portugal. Vrijdagvoormiddag zakte hij terug naar de 9de plaats en moest hij achtervolgen. Vrijdagmiddag ging het met 6 zachte banden onderweg. Niet de beste keuze, maar Neuville profiteerde maximaal van de problemen van Ogier (crash), Latvala (opgave ophanging), Tänak (opgave koelingprobleem). Na afloop van de 7de rit kwam de Belg aan de leiding om die niet meer af te staan. In de laatste klassementsrit van de dag pakte hij ook nog eens 4 powerstage punten.

In de WK-tussenstand buigt Neuville zijn achterstand van 10 punten om in een voorsprong van 19 punten. In het merkenkampioenschap heeft Hyundai 13 punten voorsprong op Ford. Enig minpunt dit weekend voor Hyundai was de tijdstraf die Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) zaterdagavond kreeg. De Spanjaard had op vrijdagavond tijdens de superspecial in de straten van Porto een strobaal geraakt. Door die tijdstraf zakte Sordo van de derde naar de vierde plaats. Uiteindelijk eindigde de Spanjaard als vijfde.

Voor Neuville is het, na de rally van Zweden, de tweede zege van het seizoen, de achtste uit zijn carrière. Neuville won in 2014 in Duitsland zijn eerste WK rally.

De zevende manche, de Rally van Italië, staat van 7 tot 10 juni op de planning op Sardinië.