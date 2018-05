Neuville nieuwe WK-leider na winst Rally van Portugal XC

20 mei 2018

14u26

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen. Onze landgenoot finishte in de slotrit op de tweede plek en verzekerde zich zo van de eindzege. De 29-jarige Oostkantonner wordt ook de nieuwe WK-leider.

Neuville bleef in Portugal de Brit Elfyn Evans (Ford Fiesta) en de Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta) voor. Onze landgenoot won eerder dit seizoen ook al de Rally van Zweden. In de WK-stand neemt Neuville de leiding over van de Fransman Sébastien Ogier.

De zevende manche, de Rally van Italië, staat van 7 tot 10 juni op de planning op Sardinië.