Neuville nadert op leider Ogier voor aanvang slotdag

09 juni 2018

20u51

Bron: belga 0 Auto- en Motorsport Op het einde van de tweede volledige wedstrijddag in de rally van Sardinië is Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) genaderd tot op 3.9 seconden van leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Met nog 4 ritten te rijden op de slotdag stevent de rally van Sardinië af op een spannende ontknoping. De rally van Sardinië eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u15u

Na de dramatische eerste wedstrijddag gekleurd door een crash van Suninen (Ford Fiesta WRC), een kapotte stuurarm voor Evans (Ford Fiesta WRC), een kapotte versnellingsbak voor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) en een tweede opeenvolgende opgave van de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), kende de tweede wedstrijddag een veel rustiger wedstrijdverloop. De regen en mist van vrijdag had plaatsgemaakt voor de zon waardoor de gravelwegen er droog en stofferig bijlagen.

Tänak won de eerste klassementsrit van de dag, Ogier de tweede. Neuville haalde in de derde rit vernietigend uit en pakte in één klap 14.6 seconden terug op leider Ogier waardoor de kloof tussen leider Ogier en eerste achtervolger Neuville nog slechts 4.9 seconden bedroeg. Toen Ogier in de daaropvolgende klassementsrit de motor liet afslaan pitste Neuville er nog eens 2.9 seconden vanaf. In de tweede namiddagrit reed Neuville rechts vooraan lek, zonder al te veel tijdverlies. Zonder reservewiel en met twee klassementsritten van elk ruim 28 km voor de boeg luidde Neuville de aanvalsklok. Met succes want Neuville won beide ritten waardoor de kloof nu verkleind is tot 3.9 seconden. "Zo'n 3 à 4 km voor het einde van de 14de rit reden we lek" aldus Thierry Neuville. "Daardoor moest ik met 4 banden de resterende ritten afwerken. De achterkant van de wagen had soms een eigen wil. Het was niet perfect maar het was wel oké."

Op ruime afstand van de twee titelpretendenten bikkelen Toyota-rijders Latvala (Toyota Yaris WRC) en Lappi (Toyota Yaris WRC) voor elke seconde. Latvala wist Lappi de hele dag af te houden maar het verschil tussen beide rijders bedraagt slechts 5.3 seconden.

Wint Thierry Neuville, die sinds 2013 jaarlijks op het podium stond en in 2016 de rally van Sardinië won, morgen voor de tweede keer deze wedstrijd of wint Sébastien Ogier en evenaart de Fransman met 4 zeges het record van Sébastien Loeb? De ontknoping volgt op de slotdag waar er nog 4 klassementsritten worden gereden, goed voor een totaal van 42.02 km. De rally van Sardinië eindigt met de traditionele powerstage die om 12u18 van start gaat.

Stand na 16 chronoritten:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 3u02:16.9

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) op 3.9

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 48.9

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 54.2

5. Hayden Paddon-Seb Marshall (N-Z-GBR/Hyundai i20) 2:01.8

6. Mads Ostberg-Torstein Eriksen (Nor/Citroën C3) 2:03.9

7. Craig Breen-Scott Martin (Irl-GBR/Citroën C3) 3:13.6

8. Jan Kopecky-Pavel Dresler (Tch/Skoda Fabia) 10:41.4

9. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 12:27.4

...

13. Teemu Suninen-Mikko Markulla (Fin/Ford Fiesta) 14:34.6

14. Elfyn Evans-Daniel Barritt (G-B/Ford Fiesta) 16:29.8

20. Andreas Mikkelsen-Andreas Jaeger (Nor/Hyundai i20) 23:29.1

Winnaars chronoritten: Ogier (ES1, ES6, ES11, ES14), Mikkelsen (ES2, ES3), Tänak (ES4, ES10), Neuville (ES5, ES8, ES12, ES15, ES16), Suninen (ES7), Latvala (ES9), Lappi (ES13) PJB/