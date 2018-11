Neuville moet opgeven in Australië Joost Custers

17 november 2018

23u37 0 Auto- en Motorsport In de 22ste proef van de Rally van AustralIë, heeft het Belgische team Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul hun Hyundai i20 Wrc aan de kant moeten zetten na een contact met een boomstronk. Neuville was sinds het begin van de dag aan het druk zetten, maar ging in het begin van de proef iets te breed, raakte een stronk en de gevolgen waren meteen duidelijk. Neuville probeerde nog even verder te rijden, maar tevergeefs.

De WK-dromen van de Belgen zijn zo definitief over. De Hyundai staat langs de kant van de weg in de 22ste proef zonder linkerachterwiel. Zonder ongelukken is Sébastien Ogier nu wereldkampioen. De Fransman moet enkel finishen op zijn positie om zijn zesde titel te behalen

De ochtendlus van de laatste dag van WK-rally in Australië had nog de nodige verrassingen in petto. Ott Tänak verloor de leiding na een kleine schuiver, maar de strijd met teamgenoot Jari-Matti Latvala is nog niet gestreden. Neuville van zijn kant pakte tijd terug op Ogier, maar onvoldoende om de Fransman echt onder druk te zetten.

Ott Tänak maakte op de spekgladde wegen van de ochtendproeven een fout die hem goed 20 seconden kostte en verloor zo de leiding aan Latvala, de Fin die nog steeds zijn eerste zege dit seizoen zoekt. Of Toyota, op zoek naar de titel bij de constructeurs, de twee zal laten vechten, is nog maar de vraag.

Neuville aan 110%, maar Ogier controleert

In KP19 en 20 lag de ondergrond er zeer nat en vettig bij, net dat wat Thierry Neuville nodig had. Hij nam dan ook enorm veel risico’s, risico’s die zich in zeer snelle tijden vertaalden, maar ook in twee kleine schuivers die alles bijeen toch goed zo’n tien seconden kostten. Hoe dan ook, Sébastien Ogier was driemaal iets trager, maar had de zaken duidelijk onder controle en verloor uiteindelijk weinig tijd. “Ik heb niets meer te verliezen”, aldus Neuville. “Ik blijf op de weg, dat is het voornaamste en we gaan blijven pushen en zien wat er komt.” Sébastien Ogier: “Ik wil finishen en het was verraderlijk deze ochtend. Ik neem geen risico’s”.

Neuville volgde op 17,6 seconde van Elfyn Evans en op 39,1 seconden van Sébastien Ogier. Er staan nog drie proeven op het menu, later deze nacht:

01u01 KP22 Coramba 15,55 km

01u44 KP23 Sapphire 19,27 km

03u18 KP24 Wedding bells 7,16 km (Power Stage)