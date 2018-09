Neuville moet na opgave toekijken hoe Est Tänak zegeviert in Ronde van Turkije MH

Bron: Belga 4 Auto- en Motorsport Na een onwaarschijnlijke wedstrijddag van de rally van Turkije leidt Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), die op weg lijkt naar een derde opeenvolgende WK-zege. De Est heeft 13.1 seconden voorsprong op zijn teammaat Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde op 1:10.5 seconden. Na de opgaves van Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) eerder op de dag doet Ott Tänak weer helemaal mee voor de wereldtitel.

De meest bewogen zaterdag van de voorbije jaren. Zo kunnen we deze wedstrijddag het best omschrijven. De ene dramatische ontwikkeling volgde de andere op. Wie dacht dat deze namiddag een rustiger verloop dan deze ochtend zou worden, was eraan voor de moeite. Leider Andreas Mikkelsen moest halfweg de eerste rit verder met alleen maar achterwielaandrijving. De Noor spinde twee keer, verloor 1:42 op Tänak die de leiding over nam en zakt in de stand naar de 5e plaats.

Erger verging het Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en Craig Breen (Citroën C3 WRC). De Fransman ging van de baan en moest opgeven. Craig Breen verloor veel tijd en moest onderweg meermaals stoppen omdat er rook in de wagen kwam. Niet veel later brandde zijn wagen op weg naar de volgende klassementsrit volledig uit. De bemanning bleef ongedeerd. De lekke band van Jari-Matti Latvala is in vergelijking met de pech van de andere rijders niet meer dan een voetnoot.

Ook Neuville moet er de brui aan geven

Eerder op de dag kreeg Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) af te rekenen met technische problemen. Tijdens de 34.24 km lange klassementsrit van Yesilbelde, op ongeveer 10 km van de finish, zag Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) plotseling de linkerschokdemper de motorkap doorboren. Neuville bereikte de finish, begon eigenhandig aan de wagen te sleutelen maar moest uiteindelijk opgeven.

"Ik vroeg eerst nog aan Nicolas of we lek stonden maar toen zag ik de schokdemper door de motorkap komen. We zijn verder gereden en probeerden het te herstellen maar de schade was te groot. Morgen is er de powerstage en daar willen we punten pakken. Dit is rally. Het is zwaar, maar we vechten terug", zei Neuville die hoe dan ook Turkije zal verlaten als WK-leider. Hyundai Motorsport bevestigde dat de wagen van Neuville volledig hersteld is zodat hij morgen opnieuw kan starten.

In de daaropvolgende rit beschadigde Ogier (Ford Fiesta WRC) een stuurstang. De Fransman kon die na de finish vervangen, begaf zich naar de start van de volgende rit en reed de snelste tijd. Omdat hij zich 6 minuten te laat aan de finish had aangeboden kreeg hij 1 minuut straftijd, 10 seconden per minuut. Esepekka Lappi (crash) en Mads Ostberg (technische problemen) waren we toen al kwijt.

De kans lijkt reëel dat Toyota de posities zal bevriezen door teamorders uit te vaardigen waardoor Latvala, in het belang van het kampioenschap bij de rijders, zijn teamgenoot Tänak niet zal aanvallen. "Er is vandaag zoveel gebeurd. We moeten gewoon de wagen op de baan houden, finishen en de dubbel pakken. Ik ga niets zeggen maar ik heb alles onder controle. Ik ben de ganse dag sneller dan hem maar we moeten eerst finishen. Dat baart me nu meer zorgen dan de WK-stand. Deze rally is zo onvoorspelbaar dat er van alles kan gebeuren" zei Tänak op het einde van de dag.

Morgen worden er nog 4 klassementsritten gereden. De rally eindigt morgennamiddag met de powerstage.

