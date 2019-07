Neuville met beperkte ambities naar Finland: “Hoop op top vijf” MMP

30 juli 2019

16u18

Bron: Belga 0 WK Rally Het rallyseizoen trekt zich na een de zomerpauze dit weekend opnieuw op gang in Finaland. Van alle veertien WK-rally’s is die van Finland de wedstrijd die Hyundai en bijgevolg Thierry Neuville het minst ligt. Het Zuid-Koreaanse merk won er nog nooit en met een tweede stek dateert het beste resultaat van onze landgenoot er al van 2013. Vorig jaar eindigde hij op een troosteloze negende plaats.

De voorbije zeven jaar wonnen zes verschillende rijders de Rally van Finland. Thierry Neuville, kersvers vader van dochtertje Camille, maakt geen deel uit van dat lijstje. De Belg verwacht niet dat daar snel verandering in komt. “Finland is een leuke rally en ik hou ervan om er te rijden. De voorbije jaren worstelden we met de Hyundai om er een goede snelheid te vinden. Het is een rally waarvan we op voorhand weten dat de prestatie niet zo goed zal zijn. Toch hoop ik in de top vijf te eindigen. De voorbije jaren was het altijd moeilijk om beter te doen. Het is een rally waarvan we weten dat we geduld moeten hebben.”

“Ik heb respect voor elke wedstrijd, maar waarschijnlijk nog iets meer voor de Rally van Finland”, zegt Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). “Het is een enorm snelle wedstrijd en je moet heel veel vertrouwen hebben om op de limiet te gaan rijden. Maar ondanks alles is Finland voor mij een van de hoogtepunten van het seizoen”, aldus de zesvoudige wereldkampioen.

Ook Grégoire Munster en corrijder Louis Louka nemen vanaf donderdag deel aan de Rally van Finland. Na de Rally van Monte Carlo is het de tweede WK-rally van Munster. Het wordt een volgende stap in zijn leerproces. Vanwege de drukke kalender de komende weken werd besloten om de deelname aan de Duitse WK-manche te vervangen door deelname aan de Rally van Finland.

In Finland ruilt Grégoire Munster zijn tweewielaangedreven Opel Adam R2 tijdelijk in voor de krachtigere vierwielaangedreven Skoda R5. Afgelopen maandag organiseerde BMA een testsessie. Voor Grégoire Munster en Louis Louka werd het een eerste kennismaking met het uitdagende parcours. “De test verliep heel goed. Omdat we weinig ervaring met de wagen en helemaal geen ervaring met het parcours hebben, besloten we om heel grote verschillen in de afstellingen te maken en te spelen met de schokdempers. Die grote wijzigingen hebben er toch voor gezorgd dat we de dag eindigden met een totaal andere afstelling dan waarmee we begonnen. Het toont aan dat het zoekwerk toch iets heeft opgeleverd. Dat vind ik positief”, zegt Grégoire Munster.

Over zijn ambities in Finland is Munster duidelijk: finishen. “Het parcours is zeer uitdagend. Omdat je snel een situatie nadert, moet je weten hoe je de wagen moet plaatsen voor de daaropvolgende bocht. Makkelijk is anders, maar in het kader van mijn ontwikkeling is dit bijzonder boeiend. De ambitie is om kilometers te maken, ervaring op te doen en de wedstrijd tot een goed einde te brengen. De Rally van Finland is een lange, uitdagende en bijzonder moeilijke wedstrijd. Het is fijn om deel uit te maken van een deelnemersveld en het op te nemen tegen de Rovanpera’s en Lindholms van deze wereld.”