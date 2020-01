Neuville krijgt tik in Monte Carlo, Evans weer naar de leiding



Joost Custers

25 januari 2020

12u09 0 Rally Twee lussen van twee proeven staan er vandaag op het menu van de 88ste rally van Monte Carlo. Waar Thierry Neuville de eerste KP won, kreeg onze landgenoot een behoorlijke tik in de tweede proef. Elfyn Evans overklaste er Neuville, maar ook zijn teamgenoot Ogier en de Welshman nam in Selonnet de leiding van de rally weer in handen.

Waar de verschillen in de proef van La Batie Neuve zeer klein bleven, met acht tienden van een seconde tussen de Hyundai van Neuville en de Toyota van leider Ogier, kregen we in de tweede proef van deze ochtend veel grotere verschillen. Toyota-rijder Elfyn Evans won, met 7,6 seconden bonus op Sébastien Ogier en maar liefst 13,8 op Thierry Neuville. “Ik dacht dat ik een goede proef had gereden, maar het is blijkbaar nog niet voldoende. We hadden wel meer vertrouwen”, aldus Neuville. Het geheim zat blijkbaar in het ‘conserveren’ van de studs, iets waar Evans zeer goed in slaagde. “Ik reed ‘zacht’ in het eerste deel en kwamen met goede ‘studs’ in het tweede deel”, aldus de leider van de wedstrijd.

Achter de top 3 gaapt de leegte. Sébastien Loeb (Hyundai) verloor met wat momentjes veel tijd deze ochtend en heeft nu 1'56 achter, terwijl Esapekka Lappi (Ford) al 2'30 moet toegeven. Deze namiddag staan twee identieke proeven op het programma, alvorens het heel circus richting Monaco trekt voor de slotdag morgen.