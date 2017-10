Neuville is derde na KP's van vandaag in Groot-Brittannië Redactie

23u18

Bron: Belga 0 EPA Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) staat op de derde plaats na afloop van de derde dag in de Rally van Groot-Brittannië, de twaalfde en voorlaatste manche van het WRC-kampioenschap. De Brit Elfyn Evans (M-Sport/Ford), die met speciaal voor deze rally gefabriceerde DMACK-banden rijdt, blijft aan de leiding. Hij telt 53.1 seconden voorsprong op zijn Franse ploegmaat Sébastien Ogier. Neuville volgt op 53.6.

Gisteravond was Neuville vierde. Zaterdag rukte hij na de eerste zes klassementsproeven van de dag op naar de tweede plaats. In de namiddag won de Oostkantonner nog KP14. Door een teleurstellende negende plaats in KP15 moest hij Ogier in de stand laten voorgaan.



Tänak en Neuville, die donderdagavond een tijdstraf van tien seconden kreeg, zijn de enigen die Ogier mathematisch nog van een vijfde opeenvolgende wereldtitel kunnen houden. Ogier telt in de WK-tussenstand respectievelijk 37 en 38 punten voorsprong op Tänak en Neuville. Een zege of een voorsprong van 31 punten in het klassement volstaat voor Ogier om zondag de wereldtitel te pakken.



Morgen staan nog vier chronoritten en de Power Stage op het programma.

Photo News