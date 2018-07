Neuville geraakt maar niet weg van tiende plaats in Finland: "Kunnen gewoon niet beter" GVS/LPB

28 juli 2018

20u25

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport WK-leider Thierry Neuville (Hyundai) staat na 19 klassementsritten nog steeds op de tiende plaats in de Rally van Finland, de achtste manche van het WK. Zijn Franse uitdager Sébastien Ogier (M-Sport Ford) zakte naar de zevende plaats. De Est Ott Tänak (Toyota) verstevigde zijn leidersplaats.

Tänak heeft een voorsprong van 39 seconden op de Noor Mads Ostberg (Citroën) en 44.4 op zijn landgenoot Jari-Matti Latvala (Toyota). Neuville sloot de eerste racedag af op de tiende plaats en geraakt daar voorlopig niet weg. De achterstand op Tänak bedraagt al 3:34.5.

"Toch verliep het deze tweede dag al veel beter", aldus Neuville. "Het plan is om minstens deze plek vast te houden en toe te slaan als er voor ons in de stand iets gebeurt. In deze omstandigheden kunnen we gewoon niet beter. Ik neem geen risico's, want het is moeilijk geworden om plaatsen te winnen. We moeten ons daar bij neerleggen." De achterstand op de Ier Craig Breen (Citroën), die negende staat, bedraagt al 38.1 seconden.

De Luikenaar heeft in de WK-stand 27 punten voorsprong op Ogier. Zoals het er nu voorstaat, neemt de Fransman vijf punten terug op onze landgenoot. Zondag staan er nog vier klassementsproeven op het programma. Samen zijn ze goed voor 45,72 km.