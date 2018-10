Neuville gaat van de baan en zakt naar achtste plaats in Wales: "Mijn eerste fout sinds de rally van Monte Carlo" MH

06 oktober 2018

11u59

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn vanochtend op het einde van de elfde klassementsrit in de rally van Wales van de baan gegaan. Met de hulp van enkele toeschouwers kon Neuville verder rijden. De Belg verloor ruim 50 seconden. In de stand zakte hij van de tweede naar de achtste plaats.

De omstandigheden in de rally van Wales zijn zeer moeilijk. De afgelopen nacht viel de regen met bakken uit de lucht waardoor het parcours er zeer glad bij ligt. Opmerkelijke vaststelling vanochtend is hoe later een rijder start, hoe gladder het parcours erbij ligt. Doorgaans is het op onverharde wegen andersom.

Thierry Neuville ondervond dat aan den lijve. In een rechtse bocht gleed hij van de baan. "Als je sinds het begin van het seizoen op en over de limiet gaat, dan kan dit gebeuren" zei Neuville. "Het is mijn eerste fout sinds de rally van Monte Carlo. De wagen is ok."

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) blijft leider na elf klassementsritten en ziet een rechtstreekse concurrent voor de titel terugvallen naar de achtste plaats. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) is opgeschoven naar de tweede plaats. Wil Neuville zijn kansen op de titel gaaf houden, dan moet hij tijd zien goed te maken. De rijders moeten nog zeven klassementsritten afwerken. Omdat het assistentiepark te ver van de ritten verwijderd is, is er deze namiddag geen assistentie toegestaan. De teams kunnen wel tanken en banden wisselen.