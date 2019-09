Neuville gaat van de baan en mag kruis maken over zege in Rally van Turkije, WK-leider Tänak moet strijd staken AB/LPB

14 september 2019

10u19

Bron: Belga 0 Rally Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn in de eerste klassementsrit van de derde wedstrijddag in de Rally van Turkije van de baan gegaan. De Belg was op dat moment in volle aanval en stak de hand uit naar de leidersplaats. WK-leider Ott Tänak verging het nog een stuk slechter, hij moest de strijd staken.

Neuville kon zijn weg wel verder zetten, maar verloor meer dan vier en een halve minuut. Neuville en Gilsoul mogen hun zegekansen in Turkije opbergen en zien hun kansen op een eerste wereldtitel een flinke knauw krijgen. De titelpretendenten wisten van bij aanvang wat hen te doen stond. Aanvallen om zo hun WK kansen gaaf te houden. Beide rijders deden dat vrijdag en zaterdag, te beginnen in de 33 km lange klassementsrit. Bij de tweede tussentijd waren ze beiden 20 seconden sneller dan WK-leider Ott Tänak. Het zag er goed uit voor onze landgenoot tot hij in de fout ging. "Verdorie, verdorie. Ik ben zo ontgoocheld", kwam Neuville al vloekend over de finish gereden om dan zijn verhaal te doen. "Er was een trage rechtse bocht gevolgd door een trage linkse bocht. Er hing bijzonder veel stof en ik kon de bocht niet zien. Ik reed echt heel langzaam, botste op een steen waarna we van de baan gingen."

De wagen van Neuville had weinig tot geen zichtbare schade. Na zijn slipper duurde het enkele minuten vooraleer de Belg zijn weg kon verder zetten. Hij bereikte de finish met een achterstand van 4:38.8 op Sébastien Ogier die de snelste tijd reed en tot op 1 seconde van de leidersplaats van teamgenoot Lappi nadert.

Opgave Tänak

Intussen heeft WK-leider Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) moeten opgeven. De Est kreeg pech op weg naar de tweede rit van de dag. Via Twitter liet Tänak weten dat hij de strijd moet staken. “Jammer genoeg kenden we onderweg naar KP 9 technische problemen waardoor we niet verder kunnen rijden. Toen we de wagen wilden starten, gebeurde er niets. Het is wellicht een elektrisch probleem. Alles staat in veiligheid. Tijdens de vorige rit was er niets dat wees op een mogelijk probleem. We zijn daarnet nog gaan tanken en toen startte de wagen meteen. Nu niet. Voor het kampioenschap maakt het alles een stuk eenvoudiger. We hoeven niet meer te controleren en moeten opnieuw ervoor vechten. We moeten sterk blijven. Het is moeilijk om met zoveel problemen voor de titel te vechten.”

De opgave van Tänak werpt een heel ander licht op de wereldtitelstrijd. Tänak zal Turkije sowieso verlaten als WK-leider. De Est heeft op dit moment 33 punten voorsprong op Neuville en 40 op Ogier. Die laatste kan bij winst de kloof wel flink verkleinen.

⏱ SS8 - 30:21.4

😔 Went off

➡️ Losing 4mn38.8s in there



"A very slow left in the dust and I couldn't see the corner. There was a stone that put me off the road so I had to try to come back on."#RallyTurkey #HMSGOfficial #WRC pic.twitter.com/YKzegcvQjG Thierry Neuville(@ thierryneuville) link