Neuville gaat van de baan en mag kruis maken over zege in Rally van Turkije, WK-leider Tänak moet strijd staken JCA/AB/LPB

14 september 2019

10u19

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Rally Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn in de eerste klassementsrit van de derde wedstrijddag in de Rally van Turkije van de baan gegaan. De Belg was op dat moment in volle aanval en stak de hand uit naar de leidersplaats. WK-leider Ott Tänak verging het nog een stuk slechter, hij moest de strijd staken.

Neuville kon zijn weg wel verder zetten, maar verloor meer dan vier en een halve minuut. Zijn onboardbeelden tonen dat de Belg echt niets zag in een trage bocht waar een grote steen lag. Vreemd genoeg heeft de organisatie de intervallen tussen de rijders verkleind van vier minuten gisteren, naar drie minuten vandaag, ondanks het droge weer en het stof. Neuville reageerde boos: “Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, het is gewoon onveilig. We moeten vreselijk hard rijden en dan zien we niks. Dit is onverantwoord.” Neuville is nu achtste, maar ver achter Kris Meeke (Toyota) die zevende is.

Kort na de problemen van Neuville viel WK-leider Ott Tänak stil op de verbinding, de zoveelste maal dat de Est kostbare punten verliest omdat zijn Japanse bolide niet betrouwbaar blijkt. Eerder dit seizoen gingen in Italië en Argentinië al goede resultaten verloren. Tänak kan enkel morgen in de Powerstage nog punten scoren. Vooraan vechten de beide Citroën-rijders Esepekka Lappi en Sébastien Ogier voor de zege, met na de drie proeven op zaterdag een bonus van tien seconden voor de jonge Fin. Andreas Mikkelsen volgt in zijn Hyundai op 1'08".

De opgave van Tänak werpt een heel ander licht op de wereldtitelstrijd. Tänak zal Turkije sowieso verlaten als WK-leider. De Est heeft op dit moment 33 punten voorsprong op Neuville en 40 op Ogier. Die laatste kan bij winst de kloof wel flink verkleinen.

⏱ SS8 - 30:21.4

😔 Went off

➡️ Losing 4mn38.8s in there



"A very slow left in the dust and I couldn't see the corner. There was a stone that put me off the road so I had to try to come back on."#RallyTurkey #HMSGOfficial #WRC pic.twitter.com/YKzegcvQjG Thierry Neuville(@ thierryneuville) link