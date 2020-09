Neuville gaat in de fout en loopt wielschade op, Belg staakt strijd in rally van Estland Redactie

05 september 2020

15u10 0 Rally Domper voor Thierry Neuville. De Belg ging met z'n Hyundai i20 Coupe WRC is iets over halfweg de zevende klassementsrit in de fout en beschadigde daarbij het rechterachterwiel. De Belg reed op dat moment in derde positie. Neuville gaf nadien na afloop van de zevende klassementsrit op.

Iets over halfweg ging de Belg wijd in een bocht en beschadigde daarmee zijn rechterachterwiel. Neuville bereikte wel nog de finish en probeerde de wagen te herstellen maar gezien de schade was dat niet mogelijk. Na de technische problemen in de rally van Mexico is dit de tweede opeenvolgende opgave van de Belg, die met nog maar drie rally's voor de boeg nu al een kruis lijkt te moeten maken over zijn titelambities.

Wat er precies gebeurde met Neuville is niet meteen duidelijk. Op de onboardbeelden is te zien dat de Belg in een linkse bocht wijd gaat en rechts achteraan iets, vermoedelijk een verstopte boomstronk, raakt. Neuville reed op drie wielen naar de finish en verliest 1 min 15 sec. Na de tijdscontrole reed de Belg door om iets verderop te stoppen om zijn wagen te inspecteren. Hoe graag hij ook wilde, een noodreparatie uitvoeren was gezien de schade niet mogelijk.

Een opdoffer voor de Belg die op weg leek naar een goed resultaat voor hem en zijn team. Na de technische problemen en opgave in de rally van Mexico moet Neuville ook in Estland vroegtijdig naar de kant. Wellicht kan hij morgen/zondag in de afsluitende powerstage opnieuw starten om toch nog enkele punten te scoren, maar met nog slechts drie rally's voor de boeg lijkt het erop dat hij nu al een kruis over de wereldtitel mag maken.