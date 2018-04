Neuville finisht op derde plaats in Corsica, zege is voor Ogier Redactie

08 april 2018

14u16

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta) heeft vandaag de Rally van Corsica gewonnen, dat is de vierde WRC-manche van het seizoen.

De Fransman haalde het in eigen land met een voorsprong van 36.1 op de Est Ott Tänak (Toyota Yaris). Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20) mocht als derde mee het podium op. Neuville, die duidelijk ontevreden was met de prestaties van zijn wagen dit weekend, was 1:07.5 trager dan de winnaar. Dankzij de zege verstevigt Ogier zijn leidersplaats in de WK-stand. De Fransman heeft nu een voorsprong van zeventien punten op Neuville, die vorig jaar de beste was op Corsica. De eerstvolgende WK-rally wordt eind april in Argentinië gereden.

Ogier domineerde de Rally van Corsica met sprekend gemak. Op vrijdag won hij drie van de vier klassementsritten waardoor hij vanaf gisteren de wedstrijd kon controleren. Na de rally's van Monte Carlo en Mexico is de winst in Corsica zijn derde zege van het seizoen. Ogier is voor de tweede keer aan het feest op Corsica. In 2016 won hij er zijn eerste rally. De zege van vandaag is de 43e in zijn carrière.

Twee klassementsritten moesten er zondag nog gereden worden, te beginnen met een rit van 55.17 km. Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) ging na zeven kilometer uit de bocht, beschadigde zijn velg en moest stoppen om zijn wiel te wisselen. Twee minuten later ging Neuville in dezelfde bocht in de fout en beschadigde daarbij eveneens zijn velg. In tegenstelling tot Lappi kon Neuville wel verder rijden, maar hij kon nooit de strijd aangaan met Tänak, die als tweede eindigde. De afsluitende powerstage werd gewonnen door Lappi.

Neuville: "Weet niet wat er verkeerd is"

Thierry Neuville moest de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. De Belg kon in de afsluitende klassementsrit niet voluit gaan. Zijn wagen maakte een raar geluid. Aan de finish wou hij niet antwoorden op de vraag wat er nu precies mis was. Neuville reed boos verder. Na afloop van de podiumceremonie gaf hij dan toch een korte reactie. "Er is iets verkeerd en ik weet niet wat. We moeten het checken. Ik hoop dat ik het assistentiepark kan bereiken. Positief is dat ik punten scoor voor de rijders- en constructeurstitel."