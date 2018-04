Neuville finisht op derde plaats in Corsica, zege is voor Ogier: "We waren niet altijd bij de les" Redactie

08 april 2018

14u16

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta) heeft vandaag de Rally van Corsica gewonnen, dat is de vierde WRC-manche van het seizoen.

De Fransman haalde het in eigen land met een voorsprong van 36.1 op de Est Ott Tänak (Toyota Yaris). Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20) mocht als derde mee het podium op. Neuville, die duidelijk ontevreden was met de prestaties van zijn wagen dit weekend, was 1:07.5 trager dan de winnaar. Dankzij de zege verstevigt Ogier zijn leidersplaats in de WK-stand. De Fransman heeft nu een voorsprong van zeventien punten op Neuville, die vorig jaar de beste was op Corsica. De eerstvolgende WK-rally wordt eind april in Argentinië gereden.

Ogier domineerde de Rally van Corsica met sprekend gemak. Op vrijdag won hij drie van de vier klassementsritten waardoor hij vanaf gisteren de wedstrijd kon controleren. Na de rally's van Monte Carlo en Mexico is de winst in Corsica zijn derde zege van het seizoen. Ogier is voor de tweede keer aan het feest op Corsica. In 2016 won hij er zijn eerste rally. De zege van vandaag is de 43e in zijn carrière.

Twee klassementsritten moesten er vandaag nog gereden worden, te beginnen met een rit van 55.17 km. Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) ging na zeven kilometer uit de bocht, beschadigde zijn velg en moest stoppen om zijn wiel te wisselen. Twee minuten later ging Neuville in dezelfde bocht in de fout en beschadigde daarbij eveneens zijn velg. In tegenstelling tot Lappi kon Neuville wel verder rijden, maar hij kon nooit de strijd aangaan met Tänak, die als tweede eindigde. De afsluitende powerstage werd gewonnen door Lappi.

Neuville ondanks derde plaats streng: "We waren niet altijd bij de les"

Thierry Neuville toonde zich het voorbije weekend niet van zijn meest communicatieve zijde. Er was ook een schril contrast te noteren tussen zijn tv-interviews en zijn commentaar via het officiële persbericht. Daarin was de toon heel wat milder. "Het is goed dat we op het podium eindigen maar het voorbije weekend was er toch wat frustratie", aldus Neuville in het persbericht. "Ook al probeerden we het heel hard, op geen enkel moment waren we in staat op het tempo van de koplopers te volgen. We moeten tevreden zijn met de resultaten die we hier behaalden: een podiumplaats en belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap. Over het geheel ben ik tevreden over het resultaat maar puur op basis van prestaties waren we dit weekend niet bij de les."

Teambaas Michel Nandan maakt de balans op van een moeilijke rally. "Laat me beginnen met het positieve. Voor de vierde keer dit seizoen staat een Hyundai-rijder op het podium. Thierry eindigt als derde en Dani is vierde. Ze scoren belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap waar we aan de leiding blijven. Het verschil is zeer klein. Ik denk dat daarmee de toon voor de rest van het kampioenschap gezet is. We kunnen ons dergelijke moeilijke weekends in de toekomst niet al te vaak meer veroorloven. We moeten de koppen bij elkaar steken en harder werken om onze prestaties op asfalt te verbeteren. Thierry beleefde een moeilijke voormiddag en moest de powerstage afwerken op drie cilinders. We moeten die onderzoeken om de begrijpen wat de oorzaak van dit probleem was. Er zijn heel wat lessen te leren na deze rally."