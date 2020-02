Neuville eindigt als zesde in rally van Zweden, Evans pakt de zege Redactie

16 februari 2020

14u16

Bron: Belga 0 Rally Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) heeft zondag de Rally van Zweden gewonnen. De Welshman had bij aankomst 12.7 seconden voorsprong op wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) die als tweede eindigde.

De 19-jarige Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) finishte als derde en hield in een spannend slot zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) af. De piepjonge Fin stond zo, in wat nog maar zijn tweede rally op het hoogste niveau was, op het eindpodium van een WK-rally. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kwam uiteindelijk 1.4 seconden tekort om Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) van de vijfde plaats te verdringen. De Oostkantonner eindigde als zesde en blijft in de WK-tussenstand aan de leiding, al moet hij wel Evans naast zich dulden.

De organisatie kreeg zondag tijdens de slotdag van de Rally van Zweden te maken met ongeziene weersomstandigheden. Temperaturen van om en bij de 9 graden Celsius, regen die met bakken uit de hemel viel en het parcours omvormde tot een verraderlijke mix van modder, doorweekt ijs met hier en daar een flard sneeuw. De organisatoren hadden het zaterdagvoormiddag bij het juiste eind toen ze besloten om de 21.19 km lange rit van Likenäs slechts één keer te laten rijden. De omstandigheden waarbij de rijders de baan op moesten hadden veel weg van een klassieke RAC rally, de huidige Rally van Groot-Brittannië. Voeg daarbij wagens uitgerust met spijkerbanden en een ongewone lengte van 21.19 km voor een powerstage zodat alles aanwezig was voor een ongewoon en spannend slot van deze bizarre Rally van Zweden.

Neuville zesde

Op de slotdag stonden twee duels centraal. Kon Kalle Rovanperä 0.5 seconden goedmaken op teamgenoot Sébastien Ogier en kon Neuville 4.5 seconden goedmaken op Lappi? Neuville hield er een bijzonder hoog tempo op na maar kwam op het einde 1.4 seconden tekort om Lappi van de vijfde plaats te verstoten. De Belg reed wel de tweede tijd in de powerstage wat hem vier WK-punten opleverde, net voldoende om leider te blijven in het WK.

In het andere duel toonde Rovanperä ongelofelijk veel lef, was hij 3.9 seconden sneller dan Ogier en ook nog eens 3.7 seconden sneller dan Neuville waardoor hij de snelste van het pak was. Voor de start van de powerstage had teambaas Mäkinen gezegd dat er geen teamorders waren en beide rijders voluit hun kans mochten gaan. Voor Rovanperä is het zijn eerste scratch ooit op het hoogste niveau. Eentje die hem vijf extra WK-punten en een eerste podium oplevert. Negentien jaar na de zege van vader Rovanperä en achttien jaar na de tweede plaats van zijn papa mocht Kalle Rovanperä als derde het podium op.

De top twee meed alle risico's en stelde hun plaats in het klassement veilig. Ott Tänak reed de vierde tijd in de powerstage, goed voor twee extra WK-punten maar nog belangrijker was die tweede plaats voor de Est in de eindstand. Drie weken na zijn doodsmak in Monte Carlo toonde de Estse wereldkampioen mentale weerbaarheid en schenkt hij zijn nieuwe werkgever een tweede plaats.

Evans komt naast Neuville in WK-tussenstand

De zege van Elfyn Evans kwam nooit in het gedrang. De Welshman deed het rustig aan in de powerstage en wint na de Rally van Groot-Brittannië in 2017 zijn tweede WK-rally ooit. Een welverdiende zege in een winterwedstrijd die in uiterst zachte omstandigheden gereden werd. Evans won vijf van de negen gereden klassementsritten en domineerde de rally van start tot finish.

In de WK-tussenstand moet Thierry Neuville Elfyn Evans naast zich dulden. Sébastien Ogier is derde op vijf punten. Ondanks het feit dat Evans en Neuville eenzelfde aantal punten hebben moet Evans straks als eerste de baan op in Mexico omdat hij naast een zege in Zweden ook derde werd in de Monte Carlo. De Rally van Mexico wordt gereden van 12 tot 15 maart.