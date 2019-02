Neuville derde in Rally van Zweden, Tänak triomfeert en is nieuwe WK-leider MH/XC

17 februari 2019

13u53

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft de Rally van Zweden gewonnen, dat is de tweede van in totaal veertien wedstrijden die meetellen voor het WK. Tänak had bij aankomst 53.7 seconden voorsprong op Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), die als tweede eindigde. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kon op de slotdag opklimmen naar de derde plaats. Ott Tänak neemt in de WK-stand de leiding over van Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), die vrijdag in een sneeuwmuur terecht kwam. Neuville blijft tweede.

Tänak kwam zaterdagochtend aan de leiding nadat Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) in de fout ging en anderhalve minuut verloor toen hij in een sneeuwmuur vast kwam te zitten. De Est won zaterdagnamiddag drie klassementsritten, zodat hij een geruststellende voorsprong had en vandaag de wedstrijd kon controleren. Na Sébastien Loeb, Sébastien Ogier en Thierry Neuville is Tänak de vierde niet-Scandinaviër die erin slaagt om de rally van Zweden te winnen. Tänak won de powerstage. Bovenop de 25 WK-punten verbonden aan de zege scoorde hij zo nog eens vijf extra punten. Na eerdere zeges op gravel en asfalt wint Tänak nu ook voor het eerst op sneeuw en ijs. Na twee rally’s neemt Tänak de leiding in de WK-stand over van Ogier.

In de strijd voor de tweede plaats moest Thierry Neuville zijn meerdere erkennen in Esapekka Lappi. Neuville was vandaag wel sneller dan zijn teamgenoot Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) en schoof op van de vierde naar de derde plaats. In de tweede rit van de dag ging hij even wijd in een sneeuwmuur. Neuville eindigt als derde op 3 seconden van Lappi. In de WK-stand blijft Neuville tweede. Hij volgt op vier punten van Tänak en heeft 12 punten voorsprong op wereldkampioen Ogier.

De rally van Zweden was een rally waarin nogal wat toprijders, behalve Tänak, in de fout gingen. Marcus Grönholm (Toyota Yaris WRC) beleefde vrijdag weinig plezier aan zijn comeback. De Fin ging tot driemaal toe in de fout en moest opgeven. Zaterdag kon hij opnieuw starten. Wellicht was dit de allerlaatste WK-wedstrijd uit de carrière van de Finse dubbele wereldkampioen.

Thierry Neuville had deze wedstrijd voor de tweede opeenvolgende keer kunnen winnen. Vrijdagnamiddag was hij één van de vele rijders die op een ontdooid parcours in de fout gingen. De Belg verloor kostbare tijd na een spin, maar kon wel verder rijden. Dat was niet het geval voor Sébastien Ogier. De Fransman kwam bovenop een sneeuwmuur vast te zitten en moest opgeven. In de powerstage kon de Fransman 2 punten scoren.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) reed in Zweden zijn 197e wedstrijd uit zijn carrière en werd daarmee de meest ervaren rijder uit de geschiedenis van het WK. Ondanks zijn grote ervaring ging Latvala, die de rally van Zweden vier keer won, tot twee keer toe in de fout.

Esapekka Lappi ging vrijdagavond eveneens in de fout. Zijn Citroën rolde net niet. Lappi kwam met de schrik vrij en kon verder rijden.

Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) leek op weg naar een knalprestatie, maar liet zich zaterdagochtend verrassen. De Fin, op dat moment leider, kwam in een sneeuwmuur terecht, maar kon dankzij de hulp van de toeschouwers verder rijden, tot hij zaterdagnamiddag tegen hoge snelheid spinde en in de bomen terecht kwam.

Na de Monte Carlo en de rally van Zweden trekt het WK-circus naar Mexico, waar de rijders in totaal andere omstandigheden op grote hoogte de derde rally van het jaar zullen afwerken.