Neuville blijft opschuiven in rally van Catalonië, Latvala gaat aan de leiding: "Alles is nog mogelijk"

27 oktober 2018

17u45

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) staat na afloop van de chronoritten van vandaag in de rally van Catalonië, de voorlaatste manche van het WK, op de vijfde plaats. De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) voert de stand aan.

Latvala nam de leiding over van Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). De Fin heeft 4.7 sec voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) die op zijn beurt een kleine voorsprong van 3.3 sec heeft op Sébastien Loeb (Citroen C3 WRC). Thierry Neuville won deze middag 2 klassementsritten, is opgeschoven naar de vijfde plaats en volgt op 12.7 sec van leider Latvala.

De dag begon met een valse start. Om veiligheidsredenen werd de eerste rit geschrapt. In de daaropvolgende rit reed Tänak de snelste tijd en diepte hij zijn voorsprong nog wat meer uit. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Est die zich opnieuw in de titelstrijd had gemengd tot hij in de tiende rit van de dag lek reed en 1:43 verloor. Tänak zakte naar de negende plaats en besluit de dag op de achtste plaats. Bij deze stand is hij uitgeteld voor de titel. Dani Sordo nam na Tanaks lekke band aan de leiding tot Latvala overnam. De Fin, die in Wales al dicht bij de zege was, kan morgen voor het eerst sinds de rally van Zweden vorig seizoen nog eens een WK rally winnen. Maar Latvala heeft lang geen gewonnen spel. Ogier, Loeb, Evans en Neuville volgen in zijn spoor en maken allen nog aanspraak op de zege.

Thierry Neuville kende een sterke namiddag, won twee klassementsritten en pitste zo 12,3 seconden van zijn achterstand op Ogier af. De Belg staat vijfde en volgt nu op 8 sec van Ogier, die opgeschoven is naar de tweede plaats, en 12.7 sec van Latvala. Morgen volgen nog vier ritten, goed voor 61.7 competitieve kilometers.

Neuville: “Alle opties zijn nog open”

“Dit was een zeer sterke wedstrijddag voor ons”, reageerde Thierry Neuville. “We hadden een geweldig gevoel met de wagen en hebben de ganse dag kunnen aanvallen. Het was deze ochtend met de natte omstandigheden niet eenvoudig om de juiste bandenkeuze te maken maar we zijn er in geslaagd om een compromis te vinden. Deze namiddag wisten we twee ritten te winnen waardoor we naar de vijfde plaats zijn opgeklommen.”

“De verschillen zijn echt klein”, vervolgde onze landgenoot. “Alles is nog mogelijk. Met volle overtuiging kan ik zeggen dat we morgen de strijd verder zetten. Alle opties zijn nog open.”

Tussenstand:

1. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 2u35:01.8

2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) op 4.7

3. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fra-Mon/Citroën C3) 8.0

4. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 9.8

5. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 12.7

6. Dani Sordo-Carlos Del Barrio (Spa/Hyundai i20) 16.5

7. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 46.5

8. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 1:00.7

9. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 1:37.9

10. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 2:07.3

11. Teemu Suninen-Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta) 3:14.5

12. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (Fin/Skoda Fabia) 6:49.3