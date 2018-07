Neuville blijft in Rally van Finland ook na vijftiende proef teleurstellend tiende: "Geen reden tot paniek" GVS

28 juli 2018

12u34

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Terwijl de Est Ott Tänak (Toyota) ook na de vijftiende klassementsproef de leiding blijft behouden in de Rally van Finland, is onze landgenoot en WK-leider Thierry Neuville (Hyundai) er niet in geslaagd op te schuiven. Hij blijft voorlopig tiende, drie plaatsen achter de Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford), zijn dichtste achtervolger in de WRC-tussenstand.

Tänak, die uitblinkt in regelmaat, won deze ochtend alle vier de vier klassementsritten. Hij telt nu 23.7 seconden voorsprong op de Noor Mads Ostberg (Citroën) en 44.6 seconden op de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota).

In de achterhoede kon Neuville niet opschuiven. "Het is voorlopig een moeilijk weekend", bekende de Oostkantonner. "We wisten dat het niet makkelijk werd, omdat we als eerste het parcours op moesten. Er is geen reden tot paniek. Het belangrijkste is ons te concentreren op het kampioenschap en niet te veel punten te verliezen op Sébastien (Ogier, red)."

Neuville telde voor de Rally van Finland, de achtste WRC-manche van het seizoen, 27 punten voorsprong op de Fransman. Bij de huidige tussenstand komt Ogier virtueel vijf punten dichter. Deze middag trekken de rijders zich op hetzelfde parcours als in de voormiddag op gang.