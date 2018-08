Neuville blijft derde in Rally van Duitsland, Tänak nog steeds op kop Redactie

17 augustus 2018

20u20

Bron: Belga Auto- en Motorsport Na afloop van de eerste volledige dag in de Rally van Duitsland, de 9de van 13 WK-manches, rijdt Ott Tänak (Toyota Yaris) nog altijd aan de leiding. Met uitzondering van de tweede klassementsrit won de Est sinds donderdagavond alle klassementsritten. In de tussenstand vertaalt die dominantie zich in een voorsprong van 12.3 seconden op de Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en 27.4 op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe).

Of het nu gravel of asfalt is, momenteel staat er geen maat op Tänak, die vandaag vijf van de zes klassementsritten wist te winnen. "Ik mag niet mopperen", aldus Tänak. "Vanochtend had ik niet zo'n goed gevoel en toch waren mijn tijden goed. De wagen was snel en het was zaak die nog beter op mij af te stellen. Ik heb het nu eigenlijk best naar mijn zin."

Vijfvoudig wereldkampioen Ogier won de eerste klassementsrit van de dag. De Fransman volgt op 12.3 seconden van Tänak en kon de schade enigszins beperken. Dat kon Neuville niet. De Belgische WK-leider rijdt rond in derde positie, maar slaagt er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

"Vanochtend hadden de organisatoren hun best gedaan om de wegen te kuisen. Daardoor waren er geen sporen meer, lag er overal stof en had ik weinig grip", zegt Neuville. "In de namiddag heb ik hard gereden, maar het is moeilijk om de tijden van de andere rijders te evenaren. Ik denk dat we gedaan hebben wat binnen onze mogelijkheden lag. We rijden tot dusver een foutloze wedstrijd. Tijdens de assistentie veranderden we de versnellingsbak en het differentieel. We wilden gewoon iets proberen. Zaterdag kunnen we daar ons voordeel uit halen. Het wordt een lange en moeilijke dag waarop van alles kan gebeuren. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Vandaag was het moeilijk om de tijden van Ott en Seb te evenaren, maar we doen nog steeds mee voor het podium en dat is positief. Ik heb geen zin om als WK-leider veel risico's te nemen."

Zaterdag wacht, met onder andere de dubbele doortocht op de beruchte Panzerplatte, een klassementsrit van 38,57 km.