Neuville beste in shakedown rally van Turkije Redactie

13 september 2018

13u45

Bron: Belga 0

Thierry Neuville heeft vandaag de beste tijd neergezet in de shakedown voor de rally van Turkije, de tiende WK-manche. De WK-leider legde de 4,7 km in zijn Hyundai i20 af in 3:24.9. Hij was daarmee 1,6 seconden sneller dan de Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta), zijn belangrijkste opponent. De Fin Jari-Matti Latvala (Toyoya Yaris) werd op 2,1 seconden derde.

Vanavond staat de eerste klassementsrit op het programma.

- uitslag -

1. Thierry Neuville (BEL/Hyundai i20) in 3:24.9

2. Sébastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) op 1.6

3. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 2.1

4. Ott Tänak (Est/Toyota Yaris) 3.7

5. Elfyn Evans (GBr/Ford Fiesta) 4.4

6. Esapekka Lappi (Fin/Toyota Yaris) 4.5

7. Mads Ostberg (Noo/Citroën C3) 6.4

8. Craig Breen (Ier/Citroën C3) 6.7

9. Teemu Suninen (Fin/Ford Fiesta) 6.9

. Hayden Paddon (NZe/Hyundai i20) 6.9