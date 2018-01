Neuville ambitieus: "Eén doel: de wereldtitel" Start WK Rally 2018 Joost Custers

24 januari 2018

20u53 0 Auto- en Motorsport Met de 86ste Rally van Monte Carlo start vandaag het WK Rally 2018 en opnieuw behoren Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul tot de favorieten op de wereldtitel. Neuville is zelfs zeer ambitieus: "Een geslaagd seizoen, dat zou zijn als we wereldkampioen worden."

2017 was een bijzonder jaar in het WRC, want met een gloednieuw reglement en nieuwe, veel krachtigere wagens, was de strijd heel open. De wereldtitel ging naar M Sport Ford en Sébastien Ogier, maar de sterkste man van het seizoen was zonder meer onze Thierry Neuville. Hij won veruit de meeste wedstrijden en chronoproeven, maar maakte ook iets te veel foutjes om de wereldtitel uit Franse handen te houden. Eind vorig jaar kreeg Thierry Neuville al de nodige updates op zijn Hyundai i20 WRC mee en het resultaat was een tweede plek in Wales en een zege in Australië, de afsluiter van het seizoen. Meteen verzekerde hij zich van een derde titel van vicewereldkampioen in vijf seizoenen en op dat positieve elan moet Neuville doorgaan, wil hij de eerste Belgische wereldkampioen rally worden. "Om dat doel te behalen moeten we voorbij Ogier, uiteraard, maar ook voorbij Mikkelsen, Latvala en Tanak", schetst de Belg de machtsverhoudingen.

"Ik begin straks aan mijn vijfde seizoen bij Hyundai. De eerste jaren verliepen moeilijk. Het harde werk wierp ondertussen zijn vruchten af. De resultaten bleven niet uit. Vorig jaar was ik bij de besten. Ik won vier rally’s, maar greep naast de wereldtitel. Deels door mijn eigen schuld, deels door materiaalpech. Bij aanvang van het seizoen maakte ik twee fouten. In het tweede deel van het seizoen waren er drie wedstrijden waar de wagen minder betrouwbaar was. Dat kostte me zeker één zege. Vorig seizoen won ik 4 rally’s. Dit jaar start ik met één doel: de wereldtitel. Ik wil wereldkampioen worden. Alles is aanwezig om dat doel te bereiken. Ik ben gegroeid als rijder, net als het team geëvolueerd is. Alles is aanwezig om er een succesvol seizoen van te maken. Ik heb er het volste vertrouwen in. Monte Carlo is een erg speciaal evenement, waar de kleinste fout grote gevolgen kan hebben. We hebben dat vorig jaar zelf meegemaakt. Maar dat is onderdeel van de legende van de Monte. Het is een stevige rally om het seizoen mee te beginnen, en we gaan al onze ervaring van de voorbije jaren nodig hebben om goed te presteren."

TEAMS-RIJDERS

M-Sport Ford WRT - Fiesta RS WRC

#1 Sébastien Ogier (Fra)-Julien Ingrassia (Fra)

#2 Elfyn Evans (GB)-Daniel Barritt (GB)

#3 Teemu Suninen (Fin)-Mikko Markkula (Fin): voor acht wedstrijden

#3 Bryan Bouffier (Fra)- J. Degout (Fra): voor twee wedstrijden waaronder Monte-Carlo

Hyundai Shell Mobis WRT - Hyundai i20 Coupé WRC

#4 Andreas Mikkelsen (Noor)-Anders Jaeger (Noor)

#5 Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul

#6 Dani Sordo (Spa)-Carlos Del Barrio (Spa) en/of Haydden Paddon (NZ)-Sebastian Marshall (GB)

Toyota Gazoo Racing WRT - Yaris WRC

#7: Jari-Matti Latvala-Miika Anttila (Fin)

#8: Ott Tänak (Est)-Martin Järveoja (Est)

#9: Esapekka Lappi (Fin) - Janne Ferm (Fin)

Citroën Total Abu Dhabi WRT - C3 WRC

#10 Kris Meeke (GB)-Paul Nagle (Ier)

#11 Craig Breen (Ier)-Scott Martin (GB): tien proeven

#11 Sébastien Loeb (Fra)-Daniel Elena (Fra): drie proeven

#12 Mads Ostberg (Noor): één proef

Kalender 2018

Rallye Monte-Carlo 25.01. - 28.01.2018

Rally Sweden 15.02. - 18.02.2018

Rally Guanajuato México 08.03. - 11.03.2018

Tour de Corse 05.04. - 08.04.2018

YPF Rally Argentina 26.04. - 29.04.2018

Vodafone Rally de Portugal 17.05. - 20.05.2018

Rally Italia Sardegna 07.06. - 10.06.2018

Neste Rally Finland 26.07. - 29.07.2018

ADAC Rallye Deutschland 16.08. - 19.08.2018

Marmaris Rally Turkey 13.09. - 16.09.2018

Dayinsure Wales Rally GB 04.10. - 07.10.2018

RallyRACC Catalunya - Rally de España 25.10. - 28.10.2018

Kennards Hire Rally Australia 15.11. - 18.11.2018