Neuville al vierde keer vicewereldkampioen: als hij maar geen Ogier-complex krijgt Joost Custers

19 november 2018

08u57 1 Auto- en Motorsport Het WRC 2018 was uiterst spannend, het meest spannende seizoen sinds jaren. Op het einde is het echter opnieuw Sébastien Ogier die met de titel aan de haal gaat. Ook opvallend: voor de vierde maal al eindigt Thierry Neuville (30) als vicewereldkampioen en telkens achter die schijnbaar onklopbare Fransman.

De eindstand van het WK 2018 is een perfecte kopie van die van 2017: Ogier wereldkampioen, voor Neuville, de Est Ott Tänak en de Fin Jari-Matti Latvala. Ook in 2016 eindigde Thierry Neuville achter die ongrijpbare Ogier, net als in 2013. Uniek is de situatie van Neuville echter niet. De Fin Mikko Hirvonen beleefde tussen 2008 en 2012 hetzelfde scenario, viermaal vicewereldkampioen achter een Fransman, toen uiteraard de al even ongenaakbare Sébastien Loeb. De parallellen tussen Neuville en Hirvonen zijn overigens opvallend. Hirvonen won in zijn carrière vijftien keer, of goed 9% van zijn wedstrijden... Neuville zit na 97 wedstrijden aan 9 zeges, of eenzelfde verhouding. Voor Hirvonen lukte het uiteindelijk nooit om zich tot wereldkampioen te kronen. Hij beëindigde zijn carrière in 2014, bij het begin van het tijdperk Ogier. Neuville heeft echter nog hoop, want hij is goed vijf jaar jonger dan Ogier. Overigens was er nog één andere rijder in de geschiedenis het WRC die viermaal vicewereldkampioen werd, maar de Spanjaard Carlos Sainz zette daar wel twee wereldtitels tegenover.

HLN