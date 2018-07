Nederlandse WK-leider Herlings wint GP van Azië, Desalle mee op podium Redactie

08 juli 2018

13u22

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Na de Grote Prijs van Indonesië heeft Jeffrey Herlings (KTM) ook de Grote Prijs motorcross van Azië in de MXGP op zijn naam geschreven. De Nederlander, die zijn tiende zege dit seizoen boekte, verstevigt zo zijn koppositie in de WK-stand na afloop van de dertiende WK-manche. Clément Desalle (Kawasaki) eindigde op de derde plaats.

In het Indonesische Semarang was Herlings de beste in de twee reeksen. In de eerste haalde hij het voor de Sloveen Tim Gajser (Honda), de Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM) en Desalle. In de tweede vervolledigden Desalle en Gajser het podium, voor Cairoli. In de eindstand van de GP staat Gajser zo op de tweede plaats, Desalle is derde, Cairoli vierde.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) eindigde op de negende plaats, na een zesde en een 13de stek. Kevin Strijbos (KTM), eerst 10de en daarna 15de, volgt een plaats verder. Julien Lieber (Kawasaki) moest tevreden zijn met de 15de plaats.

Herlings brak medio juni bij een val tijdens een training zijn rechtersleutelbeen. Daardoor ontbrak de Nederlander in de GP van Lombardije. In de WK-stand telt hij nu 583 punten, 24 punten meer dan Cairoli. Desalle is derde met 447 punten. Van Horebeek (280) is negende, Lieber (187) 14de, Strijbos (152) 15de.

MX2

De Spanjaard Jorge Prado (KTM) pakte de zege in de MX2, voor de Let Pauls Jonass (KTM) en de Nederlander Calvin Vlaanderen (Honda). Brent van doninck (Husqvarna) werd negende, Jago Geerts (Yamaha) 16e. In de WK-stand ziet Jonass Prado op gelijke hoogte komen. Beiden staan nu aan de leiding met 550 punten.

De veertiende Grote Prijs van het seizoen wordt op 22 juli gereden in het Tsjechische Loket.