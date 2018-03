Nederlander wint in Argentinië na knappe remonte openingsmanche WK motorcross, Desalle mee op het podium Redactie

04 maart 2018

21u27

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Argentinië de openingsmanche van het wereldkampioenschap motorcross op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het op het zandcircuit van Neuquen in extremis van zijn Italiaanse ploeggenoot en wereldkampioen Antonio Cairoli. Onze landgenoot Clement Desalle (Kawasaki) mocht mee op het podium.

Cairoli won de eerste reeks voor Herlings, maar in de tweede reeks waren de rollen omgedraaid. De wereldkampioen leek op weg naar de dubbel, maar Herlings maakte een achterstand van 10 seconden ongedaan. Pas in de slotronde kwam hij in de buurt van Cairoli. Desalle werd in beide reeksen derde.

Jérémy Van Horebeek (Yamaha), vijfde in de eerste reeks en vierde in de tweede, eindigde net naast het podium op de vierde plaats. Julien Lieber (Kawasaki) komt na een achtste en twaalfde stek uit op de achtste plaats in de GP-uitslag. In de tweede reeks was Lieber na een val op achtervolgen aangewezen. Kevin Strijbos (KTM), die de tweede reeks niet uitreed, eindigde als 21ste.

In de MX2 ging de zege naar wereldkampioen Pauls Jonass (KTM), die beide reeksen won. De Letse titelverdediger haalde het voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en de Australiër Hunter Lawrence (Honda). Jago Geerts (Yamaha) was de beste Belg op de negende plaats (12de eerste reeks, 10de tweede reeks), goed voor 20 WK-punten. Brent van Doninck (Husqvarna), die de tweede reeks niet volledig afwerkte, eindigde als 23ste.

Op 18 maart wordt met de GP van Europa in het Nederlandse Valkenswaard de tweede WK-manche afgewerkt.