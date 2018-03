Nederlander Jeffrey Herlings wint in Valkenswaard in MXGP, Desalle eindigt als zevende YP

18 maart 2018

19u19

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft vandaag in het Nederlandse Valkenswaard de Grote Prijs van Europa in de MXGP, de tweede GP van het seizoen, gewonnen. De Nederlander was zowel in de eerste als in de tweede manche de snelste.

Herlings, die twee weken geleden de eerste GP van het seizoen in Argentinië won, hield met vijftig punten de Italiaan Antonio Cairoli (KTM) met 44 punten achter zich. De Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) vervolledigde met 34 punten het podium.

Clément Desalle (Kawasaki) was de beste Belg op plaats zeven met 27 punten. Jérémy Van Hoorebeek (Yamaha) kwam, na een derde stek in de eerste manche, ten val in de tweede en moest opgeven. Uiteindelijk eindigde hij als tiende. Kevin Strijbos (KTM) werd elfde, Julien Lieber (Kawasaki) negentiende, Ken De Dycker (KTM) 25e en Nathan Renkens (Honda) 33e.

In de wereldbekerstand staat Herlings aan kop met 97 punten, Cairoli volgt met 91. Clément Desalle is derde met 67 punten, Jérémy Van Horebeek zevende met 54 punten, Julien Lieber dertiende (26 ptn) en Kevin Strijbos veertiende (22 ptn).

In de MX2 ging de zege naar de Let Pauls Jonass (KTM), die in Valkenswaard beide manches op zijn naam schreef en eerder in Argentinië ook al de beste was. Jonass verzamelde vijftig punten, en hield de Spanjaard Jorge Prado (KTM/44 ptn) en de Deen Kjer Thomas Olsen (Husqvarna/40 ptn) achter zich. Jago Geerts (Yamaha) finishte als zevende, Brent Van Doninck (Husqvarna) als achttiende.

In de wereldbekerstand staat Jonass aan kop met honderd punten, voor Olsen (82 ptn). Jago Geerts volgt als zevende met 46 punten en Brent Van Doninck als 22e met 11 punten.

De volgende GP staat op 25 maart in het Spaanse Valencia op de agenda. DTC/PJB/