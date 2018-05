Nederlander Jeffrey Herlings pakt zes op acht in Duitsland, Clément Desalle vierde TLB

20 mei 2018

15u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Teutschental de Grote Prijs MXGP van Duitsland op zijn naam geschreven, dat is de achtste WK-manche motorcross. Voor de Nederlander was het al de zesde zege van het seizoen.

Herlings was in Duitsland de beste in beide manches en haalde het zo van de Sloveen Tim Gajser (Honda) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna). Regerend wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM) kwam in Teutschental niet verder dan de zesde plaats en ziet zo zijn voornaamste belager in de strijd om de wereldtitel verder uitlopen. Met 338 punten tegenover 386 voor Herlings kijkt hij al tegen een achterstand van 48 punten aan.

Onze landgenoot Clément Desalle kwam met een vijfde stek in de eerste en een vierde plaats in de tweede reeks op de vierde plaats in de eindstand terecht. In de WK-stand behoudt hij met 278 punten zijn derde plaats. Julien Lieber (Kawasaki) werd dertiende in Teutschental, net voor Jérémy Van Horebeek (Yamaha). Kevin Strijbos (KTM) ging met de negentiende stek nog net de top twintig in, Nathan Renkens (Honda) sloot af op de 25e plaats.

In de MX2 was de zege voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM), voor de Let Pauls Jonass (KTM). Jago Geerts (Yamaha) werd tiende, Brent van Doninck (Husqvarna) elfde. In de WK-stand blijft Jonass aan de leiding met 351 punten, voor Prado (329).

De negende Grote Prijs van het seizoen wordt op 3 juni in het Britse Matterley Basin gereden.