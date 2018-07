Nederlander Herlings wint eerste MXGP-reeks in Tsjechië, Clément Desalle vierde TLB

22 juli 2018

16u28

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Loket de eerste reeks in de MXGP van de Grote Prijs van Tsjechië, de veertiende manche van het WK motorcross, op zijn naam geschreven.

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) en de Sloveen Tim Gajser (Honda) vervolledigden het podium. Clément Desalle (Kawasaki) werd vierde, net voor Jeremy Van Horebeek (Yamaha). Kevin Strijbos (KTM) eindigde als negentiende et Nathan Renkens (Honda) als 24e. Julien Lieber (Kawasaki) moest vier rondes voor het einde opgeven.

In de MX2 ging de zege in de eerste reeks naar de Nederlander Calvin Vlaanderen (Honda), die de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna) en de Spanjaard Jorge Prado (KTM) voor bleef. Jago Geerts (Yamaha) moest tevreden zijn met de negende stek, Brent Van doninck met de zestiende. De tweede reeks staat later vandaag op de agenda.

