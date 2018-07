Nederlander Herlings pakt zege in Indonesië, Desalle eindigt als vijfde XC

01 juli 2018

12u30

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Pangkal Pinang de Grote Prijs MXGP van Indonesië, de twaalfde manche van het seizoen, op zijn naam geschreven.

Herlings eindigde in de eerste reeks als tweede en won de tweede reeks, en sprokkelde zo 47 punten. Zijn Italiaanse teammaat Antonio Cairoli, winnaar in de eerste reeks en runner-up in de tweede, heeft evenveel punten, maar moet genoegen nemen met de tweede stek. De Fransman Romain Febvre (Yamaha) volgt als derde met 36 punten. Clément Desalle (Kawasaki/33 ptn) is vijfde, Jeremy Van Horebeek (Yamaha/17 ptn) twaalfde, Julien Lieber (Kawasaki/14 ptn) veertiende en Kevin Strijbos (KTM/7ptn) achttiende.

In de WK-stand blijft Herlings (533 ptn) Cairoli (521 ptn) voor. Desalle (407 ptn) volgt als derde. Van Horebeek (257 ptn) bekleedt plaats 9, Lieber (176 ptn) plaats 13 en Strijbos (135 ptn) plaats 15.

Herlings maakte in Indonesië zijn rentree. De 23-jarige WK-leider brak twee weken geleden bij een val tijdens een training zijn rechtersleutelbeen en moest de GP van Lombardije laten schieten.

- MX2 -

In de MX2 ging de Zuid-Afrikaan Calvin Vlaanderen (Honda) met de GP-zege aan de haal. Hij hield met 45 punten de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna/43 ptn) en de Spanjaard Jorge Prado (KTM/38 ptn) achter zich. Jago Geerts (Yamaha) eindigde als zesde met 29 punten, Brent Van doninck (Husqvarna) als veertiende met 15 punten.

Pauls Jonass (KTM) blijft WK-leider. De Let, in de GP pas vijfde, houdt met 510 punten Prado (503 ptn) en de Deen Thomas Kjær Olsen (Husqvarna/394 ptn) achter zich. Geerts (275 ptn) is op stek 7 de beste Belg. Van doninck (92 ptn) palmt plaats 18 in.