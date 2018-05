Nederlander Herlings boekt in Letland vijfde GP-zege, Desalle wordt vierde XC

13 mei 2018

17u36

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings (KTM) heeft op het circuit van Kegums de Grote Prijs MXGP van Letland op zijn naam geschreven. De Nederlandse WK-leider won beide reeksen van de zevende WK-manche en bleef in de uitslag de Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) voor. Clément Desalle (Kawasaki), vijfde in beide reeksen, strandt op de vierde plaats net naast het podium.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) finishte als zesde in de GP-uitslag. Julien Lieber (Kawasaki) werd negende, Kevin Strijbos (KTM) zestiende en Nathan Renkens (Honda) dertigste.

Voor Herlings is het al zijn vijfde zege van het seizoen en dat op slechts zeven manches. Enkel Desalle (in Rusland) en Cairoli (in Valencia) slaagden erin de hegemonie te doorprikken. In de WK-stand staat de Nederlander met 336 punten aan de leiding. Daarna volgen Cairoli (307) en Desalle (244). Van Horebeek (179) bezet de zevende plek, Lieber (134) vervolledigt de top 10.

In de MX2 reed Jago geerts (Yamaha) in het zog van de Deense winnaar Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) naar een knappe tweede plaats. De Let Pauls Jonass (KTM) vervolledigde het podium. Brent Van doninck (Husqvarna) gaf in de eerste reeks op, de tweede liet hij aan zich voorbij gaan. In het klassement voert Jonass (304 ptn) de stand aan voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM/282 ptn), die als vierde finishte in Kegums. Geerts (140) is zevende, Van doninck 22e.

Op 20 mei wordt in het Duitse Teutschenthal de achtste GP van het seizoen afgewerkt.