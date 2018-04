NASCAR Whelen Euro Serie: Boonen tiende in Elite 2-race, Anthony Kumpen tweede in Elite 1 Redactie

15 april 2018

07u59 12 Auto- en Motorsport Op het Circuit Ricardo Tormo in het Spaanse Valencia starten tijdens de opener van de NASCAR Whelen Euro Serie is Anthony Kumpen op de tweede dag tweede geworden in de Elite 1-race . Ex-wielrenner Tom Boonen was ook van de partij in Spanje en de Antwerpenaar werd tiende in de Elite 2-manche.

Tom Boonen, debutant in de Elite 2-race, gaf in een Chevrolet SS het beste van zichzelf. Gisteren legde hij beslag op de veertiende plaats, vandaag werd de Antwerpenaar tiende. In de Elite 1-race was Anthony Kumpen aan zet en zijn wagen raakte maar net op tijd opgelapt. Kumpens wagen raakte zwaar beschadigd in de race van elite 2 (zie video onder). De mecaniciens hadden 2 uur om de wagen te herstellen, maar dat lukte goed. Héél goed, zelfs. Kumpen werd gisteren derde, en vandaag legde hij beslag op plek twee.

Anthony Kumpen werd tweede in de Elite 1-race:

Zeer tevreden @bertlongin, zoon @stienes_longin wordt 4de, goeie vriend @AnthonyKumpen 2de @EuroNASCAR @VTMNIEUWS @VTMStadion pic.twitter.com/IMwElFuoka Soetkin Desloovere(@ sdesloovere) link

Tom Boonen na zijn tweede race:

De wagen van Kumpen is flink beschadigd en raakte maar net op tijd opgelapt:

Nog niet zeker of @AnthonyKumpen straks kan starten. Z’n wagen raakte zwaar beschadigd in de race van elite 2. De mecaniciens hebben 2u om de wagen te herstellen. @EuroNASCAR @VTMNIEUWS @VTMStadion pic.twitter.com/K0fiCj862C Soetkin Desloovere(@ sdesloovere) link

Zijn wagen is net op tijd opgelapt, @AnthonyKumpen begint om 14u30 aan zijn 2de race. Kan hij beter doen dan zijn 3de plaats van gisteren? @EuroNASCAR @VTMNIEUWS @VTMStadion pic.twitter.com/N1qkrBikaV Soetkin Desloovere(@ sdesloovere) link

Bert Longin, de spotter van Tom Boonen, legt uit wat zijn taak is:

Gisteren: Tom Boonen 14de in Elite 2-race, Kumpen 3de in Elite 1

In de Elite 1-race is Anthony Kumpen gisteren in de eerste wedstrijd van het seizoen derde geworden. De Limburger finishte als vierde, maar kwam door een tijdstraf van landgenoot Marc Goosens alsnog op de derde plek terecht. Die laatste werd zo teruggezet naar de achtste plaats. Stienes Longin werd 4de, de winst ging naar de Israëliër Alon Day.

In de Elite 2-manche is Boonen gisteren 14de geworden. De voormalige wielrenner schoot goed uit de startblokken, maar ging daarna wel even uit de bocht. Uiteindelijk kon de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix nog naar een 14de plek rijden.

Na elite 1 is het aan elite 2 met ondermeer rookie @tomboonen1 @EuroNASCAR @VTMNIEUWS @VTMStadion pic.twitter.com/zUbn3p2dXo Soetkin Desloovere(@ sdesloovere) link

Bij HLN.be zit u het hele weekend gebeiteld voor alle ontwikkelingen in de Europese Nascar. Mis geen seconde van het spektakel!