NASCAR-debuut van Albert smaakt naar meer: “Hopelijk volgend jaar een race of acht” MCA/GVS

06 oktober 2019

Niels Albert maakte dit weekend in Zolder zijn NASCAR-debuut. Gisteren werd de tweevoudige wereldkampioen uit het veld knap negende, een dag eerder knalde hij in de muur. “Je krijgt toch opnieuw de adrenaline als je in zo’n wagen stapt. Qua conditie is het anders dan op de fiets. Op de fiets haalde ik hartslagen rond de 200, zitten we hier rond de 135. Maar dit is iets wat ik graag doe en nog wil doen als ik met deze groep de kans zou krijgen om een wedstrijd of acht te rijden volgend jaar.”

Tom Boonen: “In deze sport kan ik m’n ei kwijt”

Ook Tom Boonen is aanwezig in Zolder. “Dit is een goed jaar. We hopen volgend jaar met deze crew de titel te pakken, iets wat er zonder die tegenslag dit jaar al had ingezeten. Deze sport houdt me fysiek en mentaal fit, ik kan er mijn ei in kwijt.” Bovendien staat Boonen met deelname aan de 24 uur van Le Mans dicht bij het verwezenlijken van zijn droom. “Er wordt aan gewerkt, de gesprekken lopen.” De sport vindt zoetjesaan zijn ingang bij meerdere ex-sporters, nu dus ook Albert. “Ik hoop dat hij zich wat geamuseerd heeft. Er zijn nog atleten die hun weg naar de autosport vonden, zoals Chris Hoy (ex-wielrenner) en Fabien Barthez (ex-doelman).”