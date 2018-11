Na dodelijk ongeval gaat Condroz Rally door: Lefebvre wint, opmerkelijke crash in huis burgemeester JCA

04 november 2018

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Auto- en Motorsport Stéphane Lefebvre heeft in zijn Citroën DS3 R5 de rally van de Condroz gewonnen, een wedstrijd die werd overschaduwd door een dodelijk ongeval gisteren.

De Franse ex-WRC-rijder haalde het voor de Belgen Adrian Fernémont en Cédric Cherain, beide in een Skoda. De tweede dag verliep redelijk vlekkeloos, maar ook zonder veel positiewissels. Uittredend kampioen Vincent Verschueren en Kevin Demaerschalk (Skoda en Citroën) maakten de top-5 volledig. Kampioen Kris Princen stapte gisteren vrijwillig uit de wedstrijd. Melden we nog dat Steve Matterne, de piloot van de betreurde Rik Vanlessen vandaag terug naar huis is kunnen gaan. Matterne heeft onder meer enkele gebroken ribben en zal thuis verder herstellen.

