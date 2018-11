Na dodelijk ongeval gaat Condroz Rally door: Lefebvre leidt, opmerkelijke crash in huis burgemeester JCA

04 november 2018

14u07

Na de verschrikkelijke eerste dag van de Condroz Rally, de finale van het Belgian Rally Championship, waar een dodelijk ongeval plaatsvond, ging de wedstrijd vandaag gewoon door.

Bij de terugkeer in Hoei, op het middaguur na de eerste lus vandaag, had Stéphane Lefebvre nog altijd de leiding in handen. De Fransman telt 13,6 seconden voorsprong op Skoda-rijder Fernémont, amper zes tienden minder dan bij aanvang van de tweede dag. De Citroën-rijder moest in het verleden al twee keer genoegen nemen met de tweede plek en wil de Rally van de Condroz nu echt winnen.

De laatste proef van deze eerste lus werd geneutraliseerd na de crash van Tobias Brüls, die aan de leiding lag van het Junior-klassement. Geen geluk voor Brüls, van wie de Peugeot 208 R2 op donderdagavond gestolen werd, waardoor in allerijl een auto vanuit Duitsland moest aangeleverd worden. Met die nieuwe auto reed Brüls het huis van de burgemeester van Hoei binnen…