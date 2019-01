Na de horrorcrash met 276 km/u: Duitse pilote (18) wil in maart weer racen en heeft beelden al dikwijls herbekeken: “Onwezenlijk dat ik dat ben” Hans Op de Beeck

23 januari 2019

07u30

Bron: ITV 0 Auto- en Motorsport Haar crash dateert van november van vorig jaar, maar ligt nog vers in het geheugen. Met 276 km/u knalde de toen 17-jarige Sophia Flörsch over een veiligheidshek tegen een muur. Als bij wonder hield de Duitse er na een elf uur lange operatie aan een gebroken wervelkolom niet de minste averij aan over. Zelfs geen gedeukt zelfvertrouwen. Integendeel: “In maart wil ik weer racen.”

Flörsch was gisteren te gast in ITV’s ontbijtshow ‘Good Morning Britain’ en deed er haar verhaal nog eens na die huiveringwekkende crash in de slotrace van de Formule 3 in het Chinese Macau. “Ik had een goeie start genomen en zat in een lange rechte lijn van 1,5 kilometer achter een wagen die ik wou inhalen (die van Jehan Daruvala, nvdr). Toen hij schakelde, dacht ik dat dit het goeie moment was. Maar ik raakte hem en verloor meteen de twee banden van mijn linkerkant. Daarna begon ik te vliegen en gebeurde alles zo snel...” Flörsch, wiens vader in Macau in de tribunes zat, katapulteerde de lucht in en knalde nog op de wagen van Tsuboi, waarna ze in de Lisboa-bocht zwaar crashte tegen een muur, waarboven zich officials en media bevonden.

Een op het eerste gezicht traumatische ervaring, maar niets lijkt minder waar. “Ik kan de beelden echt wel bekijken, dat heb ik zelfs al dikwijls gedaan. Het is gewoon onwezenlijk dat ik dat ben, dat kan ik nauwelijks geloven”, vertelt ze. “Ik had wel nooit verwacht dat het er zó erg zou uitzien. En ja, het is ongelofelijk dat ik er zonder al te veel averij ben uitgekomen. Net als de andere slachtoffers die ik gemaakt heb (twee fotografen en een marshal werden geraakt, nvdr). De crash was heel ongelukkig, de uitkomst gelukkig. Dankzij de marshals en dokters die snel ter plaatse waren en geweldig werk hebben geleverd.”

En Flörsch, een aanstormend racetalent dat in haar jeugdjaren records brak in het karting en de Formule 4 en uitkomt voor Van Amersfoort Racing, is razend ambitieus. Haar rolmodel is Lewis Hamilton en niet voor niets ambieert ze op termijn een zitje in de Formule 1, dat snakt naar vrouwelijke piloten. “Fysiek ben ik weer helemaal in orde. Mijn zelfvertrouwen is zelfs groter dan ooit omdat ik echt weer in die auto wil. Begin maart hoop ik weer in competitie te zijn.”

