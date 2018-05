Na Chili doet ook Bolivië de deur dicht voor de Dakar-rally Redactie

15 mei 2018

23u42

Bron: afp/belga 1 Auto- en Motorsport Na Chili sluit nu ook Bolivië de deur voor de Dakar-rally. Het land en de organisatie van de rally zouden het niet eens geraken over het parcours. Dat bevestigt de Boliviaanse minister van Cultuur Wilma Alanoca.

"We zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken dat gunstig is voor beide partijen. Volgens de huidige gang van zaken zal de karavaan volgend jaar niet door Bolivië trekken", zei Alanoca aan de krant La Razon. Nochtans wil La Paz wel degelijk op de kaart blijven staan. "We hebben gevraagd om het parcours uit te breiden naar andere regio's om zo het land op een meer gediversifieerde manier te promoten", voegde de minister er nog aan toe.

De Dakar-rally trekt sinds 2014 door het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Alanoca waren die vijf edities gunstig voor de Boliviaanse economie en het wereldwijd toerisme naar het land.

Met het afhaken van Bolivië krijgt organisator ASO alweer een tegenslag te verwerken. Zondag liet Chili weten dat het wegens een begrotingstekort de rally niet kan herbergen. Maandag stond de officële voorstelling van het parcours van de rally van 2019 op het programma. ASO stelde die voorstelling ten gevolge van het nieuws uit naar een nog onbekende datum.

Het enige land dat de rally met zekerheid zal ontvangen is Peru, waar de race in 2018 startte. Toen was Lima het vertrekpunt van de rally, die vervolgens via Bolivië in Argentinië eindigde.