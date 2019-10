Na 15 jaar Loeb en Ogier is de wereldtitel WRC voor Tänak, Neuville wint voorlaatste manche in Catalonië Joost Custers

27 oktober 2019

13u23 6 Autosport In Spanje is Ott Tänak wereldkampioen rally geworden. De Est maakt zo een einde aan 15 seizoenen waarin eerst Sébastien Loeb en vervolgens Sébastien Ogier de wereldtitels onder elkaar verdeelden. Tänak had aan een derde plaats in Salou genoeg om wereldkampioen te worden. Thierry Neuville, de laatste tegenstander van Tänak, won in Spanje.

De 32-jarige Tänak won zijn eerste wedstrijden in 2017, toen nog in een Ford Fiesta WRC, en sindsdien stond hij twaalfmaal op het hoogste schavot in WRC. De Est startte in 104 wedstrijden en naast zijn twaalf zeges stond hij nog eens 25 maal op het podium en won 218 klassementsproeven. Voorheen finishte Tänak derde in het WK in 2017 en 2018, telkens achter Sébastien Ogier en Thierry Neuville. Volgend seizoen verdedigt Tänak zijn wereldtitel meer dan waarschijnlijk in de kleuren van Hyundai. Tänak is de eerste niet-Fransman sinds Petter Solberg in 2003 die wereldkampioen rally wordt.

In de rally zelf was de overwinning voor Thierry Neuville (Hyundai), voor Dani Sordo (Hyundai) en Ott Tänak. Hierdoor loopt Hyundai uit tot 26 punten op Toyota in de strijd voor de wereldtitel bij de constructeurs. Voor Neuville was het de twaalfde zege uit zijn carrière, de eerste in Spanje.

In WRC2 Pro ging de zege naar Mads Ostberg in de DG Sport Citroën DS3 R5 en Skoda pakte de constructeurstitel. Guillaume de Mevius (DG Sport Citroën DS3 R5) werd negende in WRC2, waar Eric Camilli (Citroën) won.