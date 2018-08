Motorsportwereld beleeft dramatisch jaar: Franse motard die leven laat in Noord-Ierland is vijfde dodelijk ongeluk Hans Op de Beeck

11u18 0 Auto- en Motorsport 2018 zal de geschiedenis ingaan als een verschrikkelijk jaar voor de motorsport. Nadat vier Britten eerder dit jaar al het leven lieten, wordt er nu gerouwd om de Fransman Fabrice 'Mig' Miguet, die zaterdag zwaar crashte tijdens de Ulster Grand Prix in Noord-Ierland.

Dan Kneen en Adam Lyon lieten in de lente het leven tijdens de beruchte Isle of Man TT, de meest dodelijke wegrace ter wereld waarbij jaarlijks gemiddeld 2,4 motards sterven. Voor William Dunlop werd het Skerries 100 event in Noord-Dublin fataal, James Cowton overleed tijdens de Southern 100 meeting op het kleine eiland van Man in de Ierse zee.

De 49-jarige 'Mig' uit Normandië werd overgebracht naar de intensieve afdeling van het Royal Victoria Hospital in Belfast, waar hij gisteren opgegeven werd met "onoverleefbare blessures". Dat bevestigde de Dundrod & District Motorcycle Club, op wiens circuit Miguet om het leven kwam. "Met veel vedriet bevestigen we dat Miguet ten val kwam op de Joey's Windmill-strook van het circuit tijdens de Superstock-race zaterdag. Ondanks dat hij nog kunstmatig beademd wordt, zijn de blessures die hij opgelopen heeft onoverleefbaar. Onze gedachten zijn tijdens deze moeilijke periode nu bij de familie van Fabrice, zijn team en zijn vele vrienden."

Miguet reed de Ulster GP voor het Kawasaki/Optrimark Road Racing team. Hij was een frequente deelnemer aan de Ulster Grand Prix en de Isle of Man TT en had zijn eigen motorzaak. Na zijn val lag de wedstrijd meer dan een uur stil. Dat de omstandigheden zaterdag levensgevaarlijk waren -Miguet kwam al ten van in de vierde ronde- toont ook de blessures van de Engelsen Davey Todd en Conor Cummins. In respectievelijk de Superstock en de Superbike kwamen zij ten val, waarbij Todd met verschillende breuken moest afgevoerd worden richting ziekenhuis. De organisatoren beslisten daarna met minder zware motoren te racen, maar ook dan moest er na een ronde al gestopt worden wegens de te natte omstandigheden. Slechts vier van de geplande zeven races vonden plaats. Uiteindelijk werden Shaun Anderson en Michal Dokoupil na de ingekorte wedstrijden tot winnaars uitgeroepen bij respectievelijk de lichtgewichten en de ultra lichtgewichten.