Motorrijder Xavier Siméon waagt zich aan uithoudingsraces Redactie

18 januari 2019

21u17

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Xavier Siméon zal in 2019 deelnemen aan het wereldkampioenschap uithoudingsraces voor motoren (EWC). De Brusselse motorrijder komt voor de rest van het seizoen 2018-2019 uit voor de Franse renstal Yamaha Viltaïs Pierret Experiences. Dat maakte zijn managementbureau Zelos bekend op het Autosalon in Brussel.

De 29-jarige Siméon reed vorig jaar nog in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. In 2019 maakt de Brusselaar de overstap naar het gloednieuwe, elektrische MotoE-kampioenschap. Dat programma zal hij aanvullen met EWC-races, waarin zijn vader hoge topen scheerde.

"Het is een discipline die me na aan het hart ligt. Het zit al een tijdje in mijn hoofd om de overstap te maken. Ik kon ook terugkeren naar de Moto2, maar ik wilde zo graag in endurance verder. Uiteindelijk hebben we een akkoord gevonden met Yamaha Viltaïs", aldus Siméon, die van 2010 tot 2017 in de Moto2 reed alvorens in 2018 de stap naar de grote jongens te zetten bij Avintia.

Yamaha Viltaïs Pierret Experiences is net als Siméon een debutant in de EWC, maar onze landgenoot krijgt er wel uitstekende motoren. Dat was niet het geval in de MotoGP. In de koningsklasse reed hij rond op een Ducati uit 2016, waardoor hij niet kon wedijveren met de concurrentie. Eén schamel WK-punt was de povere balans. "In de endurance krijg ik een mooie kans om te tonen tot wat ik in staat ben. Het is wel helemaal nieuw, ik moet nog alles leren", aldus Siméon, die de ploegmaat wordt van de Duitser Florian Alt.

Met Avintia staan er komend seizoen zes MotoE-manches op het programma, die telkens in de marge van de MotoGP worden afgewerkt. Daar komen nog eens zes EWC-races bij, waaronder de 24 Uur van Mans en de 8 Uur van Suzuka.

Zelos heeft met Barry Baltus en Livio Loi nog twee motorrijders onder zijn vleugels. De veertienjarige Baltus, die uitkomt in het WK Moto3 voor junioren, verlaat renstal Avintia voor Angel Nieto, het team dat vorig seizoen de WK-stand bovenaan beëindigde. Baltus rijdt voortaan rond op een KTM-motor. Voor Loi is er minder goed nieuws. De 21-jarige Limburger kon vorig seizoen geen potten breken in de Moto2. Loi wilde de klasse echter niet verlaten, maar voorlopig vond hij nog geen nieuwe renstal. "Geen enkele ploeg toonde interesse", aldus manager Didier de Radiguès.